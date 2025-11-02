嚇死！「一轉頭...黑熊直奔而來」 闖進宮古車站、商店街路人驚逃
日本野熊近日頻繁出沒，從郊外擴及市中心，繼日前闖入校園、銀行後，1日中午再被直擊來到岩手縣宮古市的宮古車站附近，嚇得路人趕緊逃竄。野熊後來進入車站，從月台跳下軌道，沿著鐵軌疾行離去。
據日本新聞網(NNN)報導，附近餐廳工作人員當時正和同事聊天，突然聽到顧客喊道：「有熊」，轉身一看，黑熊對面的商店街，一路狂奔而來，就經過他面前，「真是太嚇人了，我都起雞皮疙瘩了。」
許多人在現場的網友也在社群分享當時情況，可見這頭黑熊在車站外遊走，甚至不遠處還有行人，場面驚險。
宮古市府也緊急發出通告，提醒民眾行經宮古車站附近務必小心，也不要將任何可能吸引熊的食物留在屋外。
所幸這幾天鐵道受到暴雨影響停駛，因此現場沒有太多人群，未造成傷亡。
有報導指出，當天上午10時左右，距車站500公尺遠的小學操場曾有黑熊出沒，家長發現後立即通報，懷疑是同一隻熊闖入車站。
