嚇死！韓女星別墅遭「持刀劫匪闖入」 和母親合力制服
南韓女星Nana（林珍娜）今（15日）早晨在家中遇持刀劫匪，和母親兩人還跟對方發生肢體衝突，所幸最後將男子制服，警方如今也介入調查。
根據韓媒報導，指出在今早6點（KST）左右，一名30多歲男子闖入Nana所居住的高級別墅區，並持兇器威脅索要錢財，當時Nana和其母親與男子發生肢體衝突後，並立即報警。
警方到達現場時候，男子處於受傷狀態，目前先送往醫院調查，全案暫時以「特殊強盜未遂嫌疑」來調查，對於男子是否有先踩點、了解住戶細節都尚待釐清。
對於Nana所居住的高級別墅區發生惡性案件，並且她與母親兩個女子在恐懼情況下，還制服持兇器的男子，紛紛表達震驚，也希望其和母親的狀態一切都好。
東森娛樂關心您
犯罪行為，請勿模仿
【更多東森娛樂報導】
日本雙胞胎大胃王身心崩壞！ 自爆：對吃東西沒興趣了
NewJeans可能換血！「自行宣布回歸」ADOR不認
28歲女優無預警爆離世 好友悲痛證實 因斷聯自責
更多熱門影音：
黃明志涉謝侑芯命案出現大逆轉！扣押9天獲釋...檢方認「沒有證據」
胡釋安認了「提供粿粿住處」發聲明切割！ 「馬上請她搬離」范姜親上火線回應
NewJeans宣布回歸ADOR讓全網大傻眼！這三人「想回來就回來」被狙擊最嚴重
其他人也在看
男遭闖屋討債刺死對方 合議庭不認「正當防衛」一審判8年半
去年九月，台中有2名男子，去跟一名洪姓男子討債，結果雙方爆發肢體衝突，而洪姓男子在抵抗的過程中，手持利器把其中一名高姓男子刺死，一審被判刑8年6個月，合議庭和國民法官認為，洪姓男子雖然主張是正當防衛，...華視 ・ 1 天前
不滿藥品遺失補領需額外付費！54歲婦人失控怒砸醫院
桃園市龍潭區某醫院昨（14）日中午發生一起糾紛事件，54歲李姓婦人因不明原因弄丟藥品，向護理人員要求重新領取時，院方人員告知必須增加額外費用，李婦無法接受當場暴怒，與現場護理人員發生口角。中天新聞網 ・ 6 小時前
台灣民意基金會民調》政府哭了！普發1萬多數國人歸功在野 游盈隆揭「怪現象」
「全民大紅包」首波本周陸續入帳，普發1萬元現金自5日起依照身分證尾數分流，11日18時起陸續匯入完成登記入帳者指定帳戶，13日起可於普發現金官網查詢進度，下兩周則將先後開放「ATM領現」、「郵局臨櫃領現」等發方式領取。針對全民普發1萬元現金「歸功於誰」，《台灣民意基金會》最新民調顯示，3成8的民眾認為當屬在野的國民黨與民眾黨，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，......風傳媒 ・ 1 天前
高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸
南部中心／陳家祥、劉尹淳 高雄市報導高雄一名陳姓女子，想賣一條4.15錢的黃金手鍊，市值大約6萬2千多元，和買家約去銀樓秤重，秤重完對方還好心幫忙收拾，但這時，早就把金鍊偷藏進口袋，假裝要去超商領錢付現，逃離現場，等到陳女發現，對方一直沒回來，打開包裝盒才發現，黃金手鍊早就不翼而飛。警方獲報，已鎖定特定犯嫌，全力查緝到案。民視 ・ 7 小時前
華郵：川普政府評估攻擊委內瑞拉 美軍為攻擊命令做準備
華盛頓郵報(The Washington Post)14日報導，美國總統川普(Donald Trump)正在評估是否對委內瑞拉採取軍事行動，進駐這個地區的美軍也在為可能的攻擊命令做準備。但目前還不清楚川普是否已做出決定。 報導引述多名消息人士指出，美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)和參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)14日返回白宮，連續2天就是否對委內瑞拉採取軍事行動進行磋商。 消息人士指出，目前還不清楚川普是否已經決定採取這項升級行動，但是否攻擊與如何攻擊委內瑞拉的高層級討論已經進行了數天。參與會議的官員還包含副總統范斯(JD Vance)、國務卿盧比歐(Marco Rubio)和白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)。 自9月初以來，美軍在加勒比海和東太平洋部持續打擊通過這些海域的運毒船，截至14日已經攻擊了20艘船隻，導致至少80人死亡。美軍最大航空母艦福特號(Gerald Ford)打擊群這個月11日也進入加勒比海，使得委內瑞拉週邊的美軍部署達到1.5萬兵力。 報導引述一名知情人士表示，福特號航空母艦上的戰鬥機飛行員一直在研究委內瑞拉的防空系中央廣播電台 ・ 12 小時前
婦藥物掉了竟「大鬧醫院」！不願付費重領 顯示器水杯全砸爛
桃園龍潭敏盛醫院驚傳暴力事件！一名婦女因藥物遺失問題與醫院人員起衝突，情緒失控在櫃檯前大聲咆哮，更砸毀顯示器與水杯。婦女質疑「每次看醫生都100元」卻還要為遺失藥品付費，儘管護理師多次勸阻，她仍拒絕冷靜下來。院方最終報警處理，警方以現行犯逮捕婦女，依違反醫療法及毀損罪嫌移送法辦。民眾多認為藥品遺失後醫院收取額外費用合理，此事件也引發大眾對醫療環境安全的關注！TVBS新聞網 ・ 57 分鐘前
日冕物質拋射事件頻繁！氣象署曝主因
太陽正式邁入第25太陽周期的極大期（2024年～2026年），因此太陽表面活耀區動作頻繁，多次釋出日冕物質拋射（CME）與太陽閃焰。對此台北天文氣象站指出，在這段高活動期內，類似事件的發生次數將明顯增中廣新聞網 ・ 11 小時前
雙城論壇遭卡？陸委會：蔣市長帶隊去上海沒問題
傳陸委會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，台北市政府擔憂預定12月召開的雙城論壇恐有變數；陸委會表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。中天新聞網 ・ 9 小時前
川普權衡空襲委內瑞拉！美軍10000人待命 智庫：動武機率40-60%
華盛頓郵報14日爆料，美國總統川普連日與國防部長赫塞斯、白宮幕僚密商打擊委內瑞拉的選項，部隊已就位。副總統范斯與兼任國家...聯合新聞網 ・ 8 小時前
彰化勞資童樂會3800人健行 黃秀芳、洪榮章、柯呈枋、林世賢都來了
一年一度的彰化勞資童樂會健行活動，今（15）天在彰化縣立體育場登場，天氣涼爽、氣氛熱鬧，健行隊伍一早就把場邊擠得水洩不通。今年活動吸引3800名勞工與家人一起走出戶外，現場不只是親子同樂，也成了明年縣長選舉的「前哨站」。綠藍多位爭取黨提名的人選，包括立委黃秀芳、工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋、彰自由時報 ・ 12 小時前
志工也能當電工！雲林推修繕培訓計畫 盼點亮弱勢家庭希望燈
響應雲林縣府今年定調為「人才培育年」，縣府社會處在雲林縣婦女福利服務大樓舉辦專才修繕志工培訓計畫，為期12小時課程，和伊甸基金會合作下，完成36名志工培訓基本電學、接線、開關插座迴路、製作電路模型，期盼志工能為縣內獨居長者、弱勢戶簡易修繕。自由時報 ・ 12 小時前
華人之光！楊紫瓊獲柏林影展終身成就獎 43年亞洲第一人
楊紫瓊將獲柏林影展2026年終身成就獎，成為43年來首位獲此殊榮的亞洲演員。柏林影展官方讚揚她是當代最具才華、最有影響力的演員之一，演藝生涯橫跨40年，足跡遍布全球，對國際影壇有深遠影響。楊紫瓊的作品跨越地域、語言與類型的界線，她將於明年2月12日親臨柏林影展開幕式領獎。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
帶女兒看海遭盤查 逃逸女移工藏4375天栽了
彰化縣 / 綜合報導 非法居留一躲就是11年！日前在彰化王功漁港的景觀橋上，有一位媽媽大包小包、帶著6歲女兒靠在欄杆上看海，因為神情慌張、行為異常，讓海巡人員察覺不對勁、立刻上前關心，結果一查發現女子是一名印尼籍失聯移工，已經失聯4375天、也就是在台非法居留、大約11年9個月，根據了解，這名媽媽當初是用工作簽證、來台灣當看護，這對母女，後續交由移民署收容，專勤隊將協助辦理護照、將母女遣返回國。媽媽帶著她的女兒，大包小包靠在欄杆邊看海，看到海巡人員靠近關心，神情緊張，拿出證件竟被海巡查出媽媽是印尼籍移工，海巡人員發現，她拿的是一般居留證，不是永久居留證，因為拿不出其他證件，被海巡人員帶回進行身分查證，母女倆被發現的地點在彰化王功漁港。當時海巡人員巡查，發現王者之弓景觀橋站著兩位母女，當時媽媽向海巡人員說，是帶女兒來玩，沒想到帶回一查不得了，竟然是失聯4375天的印尼籍移工，也就是在台灣非法居留大約11年9個月。據了解，當初這位媽媽是用工作簽證，來台擔任看護工，後來認識了同樣是印尼籍的先生，生下女兒，這6年來是在家顧孩子.先生工作，沒有讓孩子上學，期間疑似為了躲避查緝，一家人常常換地方住，曾住過台中、彰化、高雄和台南等地。海巡人員將這對母女交由移民署台中市專勤隊收容，將協助印尼籍母女辦理護照遣返回國。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
大貨車駕車時數擬納管 每日不得超過10小時
（中央社記者黃巧雯台北15日電）交通部預告將修法，營業大貨車將比照營業大客車工時及休息時間規定，每日駕車不得逾10小時，每開4小時至少應休30分鐘，最快明年上半年上路，違者處9000元以上9萬元以下罰鍰。中央社 ・ 9 小時前
中國外交部突發通知 呼籲公民「暫勿前往日本」｜#鏡新聞
中國外交部昨天(11/14)公告，呼籲中國公民暫時避免前往日本，還說中國人旅日安全正在惡化。沒想到消息一出，讓台灣網友好開心，在網路上留言「謝謝中國」。而整起事件也凸顯，因為日本首相高市早苗的涉台言論，持續讓中日兩國的外交危機延燒。不過日本外務大臣茂木敏充昨天(11/14)重申，高市的發言「沒有必要撤回」。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
怕被綠？男急叩警求調監視器 只為看女友跟誰吃飯
40歲男子懷疑女友與他人約吃飯，竟帶警察直奔速食店要求調閱監視器畫面！他不僅掌握女友用餐時間及取餐號碼，此舉動更被批評為「恐怖情人行為」，不僅浪費社會資源，更可能對感情造成嚴重傷害。警方當場以「非刑事案件」為由婉拒其不合理要求，網友也直言：「若無法做到信任，不如考慮分手！」TVBS新聞網 ・ 9 小時前
高雄通緝犯拒檢跳上友車撞警車 警對空鳴槍追捕逮人
高市苓雅區興中路小巷今傳槍響！爭執場面被民眾拍下上傳上網，警方緊急說明因盤查通緝犯被拒，通緝犯李姓男子跳上車企圖逃逸，還推阻員警、衝撞警用機車，員警對空鳴槍嚇阻，警方逮捕李男，並將車上的游姓男子（59歲）、許姓男子（21歲）、王姓男子（30歲）3人一併帶回調查。自由時報 ・ 11 小時前
74歲婦騎Ubike闖斑馬線遭撞！機車女騎士煞不住 雙雙遭罰
新北淡水一處馬路發生車禍事故，一名74歲孫姓婦人騎乘Ubike通過斑馬線時，被一名51歲趙姓女機車騎士撞倒，兩人皆受到擦挫傷送醫治療。特別的是，肇事機車騎士需負相關責任外，被撞的Ubike騎士也因違規騎乘通過沒有劃設自行車穿越道的斑馬線而被開罰。這起事故突顯了腳踏車騎士需注意的交通規則，根據《道路交通管理處罰條例》規定，腳踏車屬於慢車，過沒有劃設自行車道的斑馬線時，不能用騎乘的方式，必須下車牽行，否則最高可罰新台幣1200元！TVBS新聞網 ・ 7 小時前
新北耶誕城開幕！45天歡樂不斷 侯友宜籲搭乘大眾運輸避堵車
侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已成為全球指標性的耶誕盛事，也是新北市的城市品牌。今年與全球知名 IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，融入馬戲團嘉年華主題，期望帶給市民與旅客最溫馨的耶誕禮物。他提及，新北歡樂耶誕城規劃多項系列活動，包括巨星耶誕演唱...CTWANT ・ 11 小時前
TWICE快閃店吸大批粉絲排隊 地標「亮藍燈」應援
韓國女團TWICE出道滿十週年，即將在11月22、23日，登上高雄世運主場館演出，今(15)日有快閃店在百貨搶先登場，不少粉絲一早6點多就來排隊，滿滿戰利品，超級開心，而其實高雄夜晚也開始亮起藍燈應援...華視 ・ 10 小時前