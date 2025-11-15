嚇死！韓女星別墅遭「持刀劫匪闖入」 和母親合力制服

男團WEi將於2025年2月15日和16日舉行首次台灣粉絲演唱會。（圖／翻攝自WEi IG）

南韓女星Nana（林珍娜）今（15日）早晨在家中遇持刀劫匪，和母親兩人還跟對方發生肢體衝突，所幸最後將男子制服，警方如今也介入調查。

根據韓媒報導，指出在今早6點（KST）左右，一名30多歲男子闖入Nana所居住的高級別墅區，並持兇器威脅索要錢財，當時Nana和其母親與男子發生肢體衝突後，並立即報警。

警方到達現場時候，男子處於受傷狀態，目前先送往醫院調查，全案暫時以「特殊強盜未遂嫌疑」來調查，對於男子是否有先踩點、了解住戶細節都尚待釐清。

對於Nana所居住的高級別墅區發生惡性案件，並且她與母親兩個女子在恐懼情況下，還制服持兇器的男子，紛紛表達震驚，也希望其和母親的狀態一切都好。

