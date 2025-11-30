嚇爛！他喝珍奶嚼到「完整蟑屍」 日出茶太：全面清消

新配料？有民眾在Google 地圖留言投訴，他在美麗華百貨的手搖飲店「日出茶太」買了珍珠奶茶，卻在其中1杯喝出完整1隻蟑螂，讓他噁心的反胃，品牌隨後也做出回應。

有民眾在手搖飲店「日出茶太」購買2杯珍珠奶茶，竟在其中1杯喝到1隻蟑螂，讓他噁心的直反胃嘔吐。（示意圖／非當事商品／取自pixabay）

這位苦主在Google地圖留言爆料，他稱自己在美麗華百貨地下1樓的日出茶太點了2杯奶茶，沒想到遇上怪事，「其中一杯在喝到一半時吸到一個異物，吐出來後發現是一隻完整的小蟑螂。 這是我第一次遇到這麼嚴重的食品安全問題，當下反胃到無法忍受，之後也因為噁心嘔吐了多次」。

苦主也說，事發後他已拍照存證，並保留帶有異物的飲料、珍珠和他吃到的蟑螂，他也指出，這2杯飲料使用的是同1批原料，他認為問題不是出在單杯飲料，更不是簡單退費就能解決的食安問題。

據《中時新聞網》，日出茶太客服部表示，願意協助處理後續退款及補償事宜，同步展開清消作業，「我們已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質」。

