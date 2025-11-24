嚇爛！她開車中慘遇「天降貓屍」內臟亂噴 兇手抓到了：超母湯

國際中心／李紹宏報導

你能想像開車開到一半突然「掉一份大禮」嗎？近日在美國北卡羅來納州西部，一名女子表示，開車途中一具貓屍突然砸中自己車的擋風玻璃，留下一個巨大破洞，令人作嘔的是，貓的內臟也散落一地，讓她急得報案。後來調查，發現這名「送禮者」竟然美國的國鳥，白頭海鵰！

美國國鳥「白頭海鵰」送貓屍大禮給女司機，讓她嚇壞報案。（圖／PIXABAY）

根據《美聯社》報導，11月19日凌晨，28歲女司機梅莉莎（Melissa Schlarb）上班途中，在大煙山(the Great Smoky Mountains)國家公園附近的74號國道時，一隻白頭海鵰突然把貓屍體砸破她車的擋風玻璃，導致破洞，玻璃全碎且貓內臟也散落，讓她根本無法繼續開車，因此趕緊打電話報案。

女司機嚇得跟調度員說，「你可能不會信，但我剛才看到一隻白頭海鵰把貓咪扔到我的車，擋風玻璃全碎了」。不過對此，調度員似乎覺得稀鬆平常，只是輕笑一聲，用平穩的語氣回應：「好吧，說真的，我信你。」

女司機接著提到，現場還有另一名目擊者，對方看到貓墜落時，只說了一句：「這是我見過最瘋狂的事。」調度員安撫駕駛情緒後，確認了事發位置，並表示會立刻派遣巡警前往紀錄筆錄。

「這份大禮」害女司機的擋風玻璃破一個大洞。（圖／翻攝自X平台@BradyTours39342）

對此，北卡羅來納州野生動物資源委員會官員威克斯（Kendrick Weeks）指出，白頭海鵰是北卡州和北美多地的原生猛禽；這隻貓極有可能是白頭海鵰撿拾的「路殺動物」。

雖然海鵰確實具備捕食這種體型獵物的能力，但活貓比死貓更難纏，且白頭海鵰通常傾向於不捕食難以制服的目標，因此撿拾現成的食物更為常見。威克斯分析，這類猛禽會掉落獵物，可能是抓握不穩或掙扎、避免受傷、外力干擾（飛行中受其他同類或猛禽的騷擾、追擊），以及負重過度。

