嚇爛！日本滑雪選手滑到一半黑熊突猛衝出來 驚悚追逐畫面全記錄

[Newtalk新聞] 日本熊害進入冬天仍未緩解，雪季到來後，許多民眾在滑雪場目睹熊出現，一名日本職業滑雪選手黑木誠近日在滑雪時，赫然發現一頭黑熊闖進滑雪道上，甚至一度試圖追趕他，黑木誠將這段畫面記錄下來放到社群平台，掀起議論。





黑木誠近日在社群平台Instagram上傳一段影片，他本月7日在長野縣「白馬47滑雪場雪，親自經歷了一段近距離接觸黑熊的恐怖經歷，他用自拍棒與運動攝影機拍下過程。





畫面中可看到，黑木誠站在滑雪板上從雪坡高處一路向下滑，滑到一半，滑雪道左側突然出現1隻黑熊，並加速追趕衝向他的右後方，此時黑木誠稍稍加速往前滑，與黑熊拉開距離，避免被攻擊。

這頭黑熊在追不上黑木誠後，試圖遠離滑雪道，但一度卡在上坡處的雪堆，最終躲回樹叢。





黑木誠在貼文中提到，今年橡實收成不好，最近在森林裡常常看到熊出沒，他在這裡也碰到了一隻。今年秋天稍早也曾在松川也看到一隻，無法確定是否是同1隻。





黑木誠也推測，黑熊可能是被突如其來的暴風雪和滑雪場開放嚇一跳，所以才突然跑出來，他認為這頭熊看起來超級驚訝的樣子，也許本來準備在附近冬眠，希望牠能平安無事，找到一個更安靜的地方安全冬眠。

