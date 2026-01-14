嚇瘋！男子突衝捷運圓山站咆哮 一度引起恐慌

北捷圓山站下午發生一起驚魂事件。（圖／翻攝自Google Maps）





北捷圓山站下午發生一起驚魂事件，一名男子和妻子出門，卻突然情緒失控，衝進捷運站內大吼大叫，嚇壞所有經過以及準備搭車的民眾。目擊民眾緊急報警，大批警力出動，緊急將他壓制，過程中他還一度用腳踢警，所幸沒有員警受傷，但這起事件也引發不小騷動。

人來人往的捷運站超商前，男子遭到大批員警，大力向後拖倒在地，有人從後方牽制，有人壓住他的腳，將男子牢牢控制住。原來就在今（14日）下午3點多，這名45歲彭姓男子正準備和妻子外出吃飯時，在途中突然衝進捷運站內，一旁妻子見狀嚇壞，卻根本拉不住他。

突如其來的動靜，也嚇壞所有路過民眾，就怕隨機傷人事件再度上演，站務人員趕緊協助報警。警方獲報後不敢大意，派出8名警力前往支援，但男子仍試圖逃跑，立刻被員警壓制在地。

事後警方將他強制送醫，待情緒平復後，再進一步釐清為何會突然失控。只是捷運站內發生這樣的事件，所造成的恐慌，也讓不少民眾心有餘悸。

