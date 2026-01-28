嚇阻中國擴張！美戰爭部次長柯伯吉訪日談抗中 再呼籲鞏固第一島鏈安全
國際中心／蒲世芸報導
在美國持續強化印太戰略下，美國戰爭部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）前往日本，與日方官員展開會談，重點聚焦如何因應中國軍事崛起，同時也再度向亞洲盟友施壓，要求提高國防支出，減輕美軍負擔。
強化第一島鏈的嚇阻能力
柯伯吉在社群平台發文表示，「美日同盟具有深遠且根本的重要性」，並期待與日本夥伴討論，如何依照美國最新公布的《國家安全戰略》（NSS）與《國防戰略》（NDS），「迅速且實質性地強化第一島鏈的嚇阻能力」。
根據最新《國防戰略》，美國國防部的核心目標之一，是「在印太地區維持有利的軍事力量平衡」，同時也將更多資源投入應對西半球的移民與毒品威脅。這也代表，美國在亞洲安全布局上，期待盟友承擔更多責任。
所謂的「第一島鏈」，範圍從日本列島一路延伸，經台灣至菲律賓，被視為防範中國擴張、特別是嚇阻北京對台動武的關鍵防線。戰略文件直言，若要有效遏止中國可能的軍事行動，美國盟友「必須分擔更多安全負擔」。
日方加快防衛相關進程
長期以來，日本在安全上高度依賴美日同盟。不過，日本首相高市早苗近期已加快腳步，將原訂達成「國防支出占GDP 2%」的目標提前兩年，於本財政年度完成，並已啟動新一輪防衛預算規畫討論。
另一方面，美國總統川普更進一步要求盟友將國防支出提高至GDP的5%，這一標準已被北約成員國採納。《國防戰略》也明確指出，「我們將要求全球的盟友與夥伴達到這個標準，而不只是歐洲」。
柯伯吉此行訪日的具體行程尚未對外公開。不過，他是在結束南韓行程後轉往日本，稍早在首爾期間，已與南韓外交與國防部長會談，並盛讚南韓是「盟友的典範」，因為首爾已承諾將國防支出大幅提高至GDP的3.5%。
CNN曝美中情局幕後操盤委內瑞拉欲建永久據點 首要任務驅逐中俄伊勢力
委內瑞拉代理總統怒嗆「受夠美國干預」 盧比歐強硬回擊：不配合就動武
中國對非援助反轉！非洲各國「還錢比借錢多」陷財困 美援外還縮水
川普急升韓關稅早有端倪 韓媒曝美副總統范斯會晤金民錫就提出「警告」
