嚇阻中國！美眾院通過法案供台百億軍事融資

▲美國眾議院通過法案，向台灣提供3億美元的「外國軍事融資」。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 美國眾議院14日通過法案，向台灣提供3億美元的「外國軍事融資」，及20億美元的貸款與貸款保證，強化台海防禦及嚇阻能力。

綜合外媒報導，美國眾議院以341票贊成、79票反對通過「2026年財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」。

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）發布新聞稿，整理法案涉及印太地區的內容。

委員會指出，法案提供3億美元（約新台幣95億元）給台灣的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計畫，並提供最高達20億美元（約新台幣632億元）的貸款與貸款保證，以強化台海嚇阻力。

法案也撥款3590萬美元給美國在台協會（AIT）及提供菲律賓1億美元的外國軍事融資。

在抗衡中國方面，該法案撥款4億美元用於「對抗中國影響基金」（Countering PRC Influence Fund），以反制中共在全球的惡意行動，及提供18億美元支持美國在印太地區的國家安全利益，並對抗中國的不良影響。

法案要求美國不但要反對多邊開發銀行對中國的貸款，也反對中國在多邊開發銀行中增加持股比例，及促進國務院與戰爭合作，打擊對國家安全構成威脅的外國人才計畫。

法案也要求國務卿在決定分配對外援助時，考量該國在聯合國的投票紀錄及對台灣觀察員資格的支持度。

外國軍事融資是國務院旗下計劃，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓。

特別委員會（Select Committee on China）主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，過去一個月，台灣的自由人民承受了網路攻擊以及解放軍具侵略性的軍事演習，這項立法將為台灣提供更多支持，協助其投資自身防衛能力，並強化川普政府上月促成的歷史性軍售。美國必須緊急向台灣交付武器，以嚇阻2027年及其後可能發生的衝突。

