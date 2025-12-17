即時中心／高睿鴻報導

總統賴清德日前提及，中國北京當局「2027年完成武統台灣」之目標，清楚認知到，中國企圖用「以武逼統」、「以武逼降」等方式，嘗試併吞台灣。國軍將如何因應此威脅，成為國人關注焦點；國防部長顧立雄今（17）赴國會備詢時，提及國軍將秉持「以備戰達避戰」之目標，持續強化戰備整備，積極應處共軍各種襲擾行動及軍事威懾，確保我領土安全及區域穩定。國防部報告另也點出，關於國軍的4大建軍方向。

顧立雄轉述該份報告，今早表示，為建立維護台海和平的實力，國軍刻正積極強化備戰整備，並有4大建軍規劃方向，包括「建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能力」等。同時，也積極建置「台灣之盾」防衛能力、不對稱作戰之無人載具偵蒐、反制武力，展現自我防衛決心，以達嚇阻戰爭發生之目的。

關於國軍戰備應變整備作法，報告指出，國軍秉持「以備戰達避戰」之目標，持續強化戰備整備，積極應處共軍各種襲擾行動及軍事威懾，確保我國領土安全及區域穩定。此外，面對中共「常態化灰色地帶襲擾」，國軍也有具體作為。

首先，報告說明「聯合情監偵」的幾項重點，包括整合各情監偵系統，運用多重通資手段，傳遞情資至國軍聯合作戰指揮中心，建立共同作戰圖像，掌握周邊共軍活動；持續與國安會、國安局等跨部會，綿密情資共享，並運用定期友盟情資交流機制，掌握敵情威脅與戰略關鍵預警徵候。

快新聞／嚇阻共軍計畫曝光！國防部拋4大建軍方向 重視「不對稱作戰力」

國防部長顧立雄。（圖／翻攝自YouTube@國會頻道）

至於國軍應處作為，國防部也揭露幾項重點，首先，平時依照敵關鍵預警徵候，於「突發狀況處置規定」制定各項敵情威脅模式及襲擾類型，以妥適派遣海、空兵力實施應處，俾利突發狀況處置。再者，當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度發展，提升戰備等級（二級或一級加強戒備）執行立即備戰操演，指導三軍部隊執行應變任務，預防共軍「由演轉戰」威脅。

以及，倘若敵方猝然發起攻擊，各部隊不待命令，實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。

此外，面對中共日益增強的灰帶侵擾與挑釁，國軍也規劃於明（2026）年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰、戰術層級單位，均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標，確保任務達成。

最後，國防部也說明，為建立維護台海和平的實力，國軍刻正積極強化備戰整備，朝向「建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能力」等4大建軍規劃方向，積極建置「台灣之盾」防衛能力、不對稱作戰之無人載具偵蒐、反制武力，展現自我防衛決心，以達嚇阻戰爭發生之目的。

