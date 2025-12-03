嚇阻性侵、虐童、詐騙 洪孟楷主張增設鞭刑「考慮明年推公投」

國民黨立委洪孟楷主張增加鞭刑制度，針對性侵、虐童、詐騙等重大刑案產生嚇阻效果。（圖／李智為攝）

國民黨立委洪孟楷主張增加鞭刑制度，針對性侵、虐童、詐騙等重大刑案產生嚇阻效果。他今（3日）強調，考慮明年提出鞭刑公投，讓國人清楚表態，是否能夠在我國刑法上，增加鞭刑處罰要件及方式來嚇阻犯罪。

洪孟楷今與國民黨立委許宇甄、牛煦庭、蘇清泉舉行記者會，並邀請師鐸獎女教師命案遺屬張介能、新北國中生割頸案遺屬楊江謀、陸正案死者弟弟陸定、新北殺警案遺屬劉祉源以及台南殺警案遺屬凃怡婷出席。陸定說，陸家的訴求非常單純，就是該執行的死刑盡速執行，莫以各式理由怠慢拖延，進而2次傷害被害者家屬。

洪孟楷則說，今年是白玫瑰拒絕廢死大法官一周年，去年站上凱道，用行動告訴社會「正義不能缺席」。一年過去，立法院也兌現承諾，否決支持廢死的大法官被提名人，然而仍看不到行政部門的任何檢討或回應。

洪孟楷表示，超過八成民意反對廢死，但政府是否真正聽見？被害者家屬追求司法正義的距離，為何依舊如此遙遠？讓家屬獨自承受殘酷的司法拖延，是整個社會共同的失職。

洪孟楷指出，新加坡的經驗清楚表明，真正有效的打詐，必須以強而有力的刑度讓犯罪者害怕。民調也顯示7成以上民眾支持更嚴格的刑罰，就是希望讓詐騙犯不敢犯罪，讓惡意停在第一步，這是行政與立法應共同努力的方向。

洪孟楷強調，鞭刑與死刑的核心目的，就是讓犯罪者恐懼，知道跨線就會付出代價，知道國家會替被害者討回公道。唯一能保障守法人民的方式，就是讓犯罪者承擔應有責任，讓社會免於恐懼。

洪孟楷說，他主張的並非無限制擴張刑度，而是主張對詐騙犯、性侵犯、虐童犯等重大侵害人民安全的行為，政府必須正視並研議增訂鞭刑制度，讓法令真正保護人民。如果繼續保障加害者人權，那被害者以及被害者家屬的人權誰來照顧關心、誰來守護？

洪孟楷認為，死刑或是台灣目前還沒有的鞭刑，都是希望讓加害者警惕，嚇阻可能犯罪，並讓犯罪者有應有的制裁。民進黨立委王世堅也表態提倡嚴刑峻罰，如果目前法治環境無法有效嚇阻犯罪，就應該思考更多積極手段來嚇阻。

洪孟楷說，他先前質詢時給行政院半年時間，現在還有3個月，法務部要正視問題，研議符合我國民情的嚴刑峻法；另一方面，他也積極跟專家學者研議，擬定提出修法版本，在下個會期進行充分討論。

洪孟楷強調，要彙整全國國人共識，他也認為可以採用鞭刑公投方式，讓國人清楚表態，是否能夠在我國刑法上，增加鞭刑處罰要件及方式來嚇阻犯罪。而前提是針對性侵、虐童、詐騙等重大刑案，絕對不是無條件上限，也不會違反比例原則。



