嚇阻改裝車擾民！《噪管法》修法最重多罰10倍、情節重大者吊牌

[Newtalk新聞] 國民黨立委廖偉翔推動的《噪音管制法》第26條、第28條修正案今（9日）於立法院會三讀通過，修法後，針對噪音車的罰鍰金額下限提高至 3,600 元，上限則提高十倍、至 36,000 元；若違規情節重大或一年內再犯，甚至可移請公路監理機關直接吊扣牌照。

廖偉翔表示，長期以來，非法改裝車、炸街車的轟隆聲，是所有家庭深夜的夢靨，過去台中市政府曾以專案加強稽查，然而，第一線執法人員只能面臨無奈的現實，就是現行法規是「沒牙的老虎」，舊法的罰鍰僅 1,800 元起跳，最高才 3,600 元，對於很多非法改裝車主不痛不癢，繳完罰單繼續吵，讓公權力淪為笑柄，甚至有人因勸阻車輛炸街反遭痛毆，這讓他們深惡痛絕。

廖偉翔說明，這次法兩大重點，首先是提高罰鍰，嚇阻違規事件，將罰鍰上限與下限都大幅提升，修正過去環保法規開罰低於道路交通管理條例的荒謬現象，讓罰金真正具有痛感；再者，針對重大情節或累犯者，可以直接吊扣牌照，從根本來解決製造噪音的車輛，並且按次處罰。這次修法是希望還給人民安寧居住權的第一步。

《噪音管制法》修法後，第 26 條規定為，違反依第 11 條第一項所定標準者，除了民用航空器依《民航法》有關規定處罰外，處機動車輛所有人或使用人新臺幣 3,600 元以上、36,000 元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，除按次處罰外，情節重大者，得移請公路監理機關吊扣其牌照至改善完畢後發還，前項情形於一年內再度違反者，得移請公路監理機關吊扣其牌照 6 個月。

而第 11 條規定，機動車輛、民用航空器所發出之聲音，不得超過機動車輛、民用航空器噪音管制標準；其標準，由中央主管機關會同交通部定之。

此外，第 28 條也規定，不依第 1 3條規定檢驗，或經檢驗不符合管制標準者，處機動車輛所有人或使用人新臺幣 3,600 元以上、36,000 元以下罰鍰以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰。

而第 13 條規定，人民得向主管機關檢舉使用中機動車輛噪音妨害安寧情形，被檢舉之車輛經主管機關通知者，應於指定期限內至指定地點接受檢驗；其檢舉辦法，由中央主管機關定之。

這次修法也通過一項附帶決議，「請環境部加強設置聲音照相，透過科技執法取締噪音車及改裝排氣管源頭管理，國家環境研究院應盡速研發更新技術，並盤點地方政府需求，持續推動聲音照相設備，以降低噪音，提升生活品質。」

