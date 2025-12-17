嚇阻癮君子！男廁設「科技玻璃」 有煙霧變透明

大陸有很多癮君子喜歡躲在廁所裡偷抽菸，還屢勸不聽，深圳羅湖有兩處大型商場，今年引進了一種黑科技，只要偵測到煙霧，廁所隔間的白色玻璃就會變成透明的，系統同時發出警報，成功達到嚇阻效果。

深圳羅湖有兩處大型商場，今年引進了一種黑科技，只要偵測到有人偷抽菸，廁所隔間的白色玻璃就會變透明。（圖／廣東廣播電視台）

大陸深圳羅湖知名的黃金批發市場「水貝金座」，地下一樓的男廁內，隔間和其他樓層的廁所很不一樣。

聲源：警報系統。根據控菸條例規定，這裡是必須禁菸的公共場所。

記者實測，在這裡偷抽菸，上方的感測器偵測到煙霧，不僅觸發告警音，白色玻璃還立刻變透明。

廣東廣播電視台記者表示，有煙飄上去，被煙霧警報器感應到後，你看這裡有一條電線，這條電線就連著這個門板，一直連到這一端，然後它就會從磨砂變成透明。

原來裡頭藏著電控調光玻璃技術，玻璃內部嵌入了液晶調光膜，搭配智慧感應控煙系統，讓癮君子無所遁形。

廣東廣播電視台記者說，在正常通電的時候呢，玻璃是乳白色磨砂的質感，但就像剛才我們現場試驗的，如果在這裡點菸的話，大概5秒鐘左右呢，就會檢測到一個煙霧濃度的超標，隔間玻璃就會變成全透明的一個狀態，同時觸發上面的警報。

每個隔間門上都貼著大大的禁菸告示牌，還附上卡通圖案，警告想偷抽菸的民眾，小心隱私曝光。今年8月，商場安裝這些會變透明的玻璃後，周邊店家反映效果顯著。

周邊店家表示，他們喜歡在裡面抽菸，其實我們不抽菸的人來講，我們就是受害者，有時候還會（煙味）吹到這外面來。

不只水貝金座導入這項技術，另一處商場水貝國際中心也跟進，不過法界人士提醒，曝光他人隱私，可能存在法律風險。

律師陳偉杰指出，（商場）除了做出提示外，還需要加強技術維護，避免出現誤觸發的情況。

事實上，商場外頭都設有專門的抽菸區，癮君子想抽菸，可別躲在廁所內，侵害他人權益。

