嚇阻「張文模仿犯」！陳其邁下令跨年維安升級 手段曝光

即時中心／高睿鴻報導

年僅27歲的通緝犯張文，日前接連在台北車站、捷運中山站商圈策動攻擊，不僅多處拋擲煙霧彈、製造群眾恐慌；還持長刃隨處砍人，全案共釀4死11傷，震驚社會各界。雖然此事發生於台北，但為盡量阻止悲劇發生，其他縣市紛紛提高警戒措施，特別是人口密集的大都市；尤其，因耶誕節、跨年等大型節日活動將至，進一步提升維安壓力。對此，高雄市長陳其邁、警察局長林炎田，今（24）特別說明高雄針對跨年等活動的維安演練。

陳其邁首先表示，因應最近台北的攻擊事件，高雄市府全面提升維安等級；如針對人潮較多的活動，除了加派警力、提高見警率，也要求各機關之間加速聯繫、能迅速且及時地通報。他強調，務必讓跨年等大型節慶活動，真正落實人身安全；特別是公共場域，必須確保安全性。

高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）

他接著指出，其實高雄市府已針對各類大型活動，像是世運主場館的大型演場會等，都已經與國土安全辦公室密切合作，進行恐攻相關、或是大型維安事件的演練。而針對今年跨年，陳其邁則表示，也已委請警察局全面提升警力部署，要求善用優勢警力，建立及時通報、區域聯防等相關機制，確保整個活動期間都能順利推進。

與此同時，陳其邁也說，相關單位已有規劃兵棋推演、實兵演練等作為，預計分別於12月23日及29日舉行。

接著，林炎田則表示，整個高雄不管是對各種大型活動、演場會等，警方都已做好基礎準備工作；其中，包括陳其邁剛才提及的安全演練、和配合活動主辦單位，一起執行相關安全工作等。而針對今年跨年，林炎田說，市長也已多次做出相關指示；警方也在12月8日、16日，分別向市長提報跨年的安全維護工作。

高雄市警察局長林炎田。（圖／民視新聞）

另，他也指出，警察局昨（23）天也召開警衛跟協調會議，內容包括任務分工、情境模擬與處置等；林炎田說，目的就是讓所有幹部，都能知悉，面對不同情況該如何應處。如昨天下午，就在夢時代廣場，舉辦兩項類似台北砍人案的處置模擬，其中一項是大型活動場所中，有民眾持械滋擾的演練；另一項則是在捷運凱旋站，模擬有人在捷運走道拋擲煙霧彈、持械傷人等情事。

林炎田表示，以上兩情境均貼合時事演練；除此之外，也另外加強從地面到制高點的蒐證及監控力，昨天更使用空拍機，可以360度環視整個會場，以期加強安全警戒。

高雄市警察局長林炎田（右）。（圖／民視新聞）

林炎田另表示，之後將在夢時代廣場，部署警員1206次；另外，在義大世界廣場，部署363人次。勤務部署方面，也採取3原則：報案快、到場快、組織快。他接著舉例，前天有高雄左營的犯嫌，疑似模仿炸彈客、試圖惡作劇，警方也是3小時內將其捉拿到案。

另針對網路上不法、鼓吹或模仿暴力的言論，若產生公眾危害，林炎田說，警方一樣會從嚴、從速追辦到底，確保高雄的整體治安環境。

