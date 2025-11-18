嚇鳥還是嚇人? 台中"稻草鬼人"爆紅 成打卡熱點

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

這兩尊，堪稱全台"最有戲"！在台中市神岡區，有一處稻田，擺著兩個假人，隨風一動，一個嘴巴變形，另一個表情陰森，原來都是經典恐怖片的角色！農夫疑似把萬聖節的道具，拿來做為稻草人，在地居民說，嚇鳥的效果"普普"，倒是晚上經過，嚇人指數會破表！





神岡稻草人很有戲。(圖/羅宇翔攝)

他們到底被什麼嚇到？跟著鏡頭來吧，在這片稻田當中，當這兩個轉過臉來！白天看得出，假的，如果是晚上，月黑風高，就這樣飄動！臉部扭曲，張大嘴巴的！這可不是電影"驚聲尖叫"的骷髏面具，卻推黃金稻浪版嗎？有一種奇特的衝突感！另一個表情陰森森的，神似超自然恐怖片的，鬼修女！

神岡稻草人很有戲。(圖/羅宇翔攝)位在台中市神岡區，大圳路旁，兩分半左右的稻田，稻農家疑似把萬聖節的道具，用來做為稻草人，已有幾年了，當地居民說，趕鳥的效果，普普啦，趕人更趕不走，反而吸引造訪變打卡熱點！也有農民說，因為鳥害嚴重，傳統稻草人效果有限，試試用阿飄臉，看鳥會不會跟人一樣，感覺皮皮剉，卻意外成了農村新地標。





