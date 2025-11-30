嚇！住桃園旅館正要入睡...「天花板突崩落」砸下泥塊 業者道歉了

桃園一家旅館天花板突然崩落，砸傷房客。翻攝爆料公社



桃園市中壢區某間商旅昨（11/29）發生天花板突然崩落意外，當場砸中入住男性旅客，造成多處擦挫傷。旅客妻子不滿業者未說明後續如何處理，對外爆料。業者今發出道歉聲明，表示已安排全面檢修。

當事人妻子於臉書社團「爆料公社二社」發文指出，昨晚11時左右，老公正準備上床就寢時，聽到天花板上方傳出奇怪聲響，原以為是樓上房客掉了東西，沒想到過沒多久，房間天花板突然崩落，大量混凝土碎塊傾瀉而下。

她說，還好老公反應快，護住頭部閃避，所幸只有擦挫傷，如果當時已經入睡，那些混凝土塊將直接砸在頭上和臉上，怒批旅館「真的太誇張了，瞎爆、扯爆了！」

廣告 廣告

她表示，有請櫃檯轉告主管，對於後續處理務必也要跟她聯絡，但隔天業者包給老公小紅包後，卻沒有向她說明評估後續，「就想這樣當沒事繼續營業？？！！後續再入住的其他人的安全呢？」

業者發出聲明道歉。翻攝業者官網

對此，業者今發出「遲來的聲明稿」，表示對旅客帶來的驚嚇由衷致歉，當時協助旅客更換房間、提供醫藥箱，並提出可由救護車送醫方案，因是深夜時段，考量旅客身心狀況及隔日工作行程，尊重其意願，讓旅客先休息，隔天退房時再次致歉，及承諾負責後續，傍晚再致電關心就醫情形。當家屬來電關切時，也說明處置情形，盼家屬能安心知悉相關措施已於第一時間執行。

業者表示，事件發生後，已立即展開內部檢討及安排全面檢修，為集中處理而使聲明發布略有延後，尚祈見諒。同時會強化同仁應變能力及協助旅客處置傷口等訓練。

更多太報報導

狂掃台糖砂糖爆紅 日老闆獲贈「特製抱枕」網敲碗販售 台糖回應了

國道「跳車哥」驚險保命！全車1女3男到案 真相曝光...他慘了

血濺城隍廟！為討1萬元修車費 21歲男持開山刀狠砍17歲少年