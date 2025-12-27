嚇！加滿油衝合歡山賞雪開一半火燒車「燒到剩車架」4人及時跳車逃生

記者陳佳鈴／南投報導

一輛載有4人的自小客車在前往合歡山途中突然起火燃燒，由於該車剛在埔里鎮加滿油，火勢一發不可收拾。(圖/翻攝畫面)

近日天氣驟降合歡山降雪，不少車輛上山賞雪，興致勃勃的賞雪行程，竟在半途化為驚險火球！南投縣仁愛鄉台14線75.2公里處，昨（26）日下午發生一起嚴重的火燒車意外。一輛載有4人的自小客車在前往合歡山途中突然起火燃燒，由於該車剛在埔里鎮加滿油，猛烈火勢讓消防人員耗費近三小時才完全撲滅。

南投縣消防局於昨（26）日下午1時許接獲民眾報案，台14線發生火燒車，消防局隨即出動3輛消防車、5名警消趕往現場。救護人員抵達時，整輛車已陷入熊熊烈火中，宛如一顆巨大火球，濃煙直竄天際。

一輛載有4人的自小客車在前往合歡山途中突然起火燃燒，由於該車剛在埔里鎮加滿油，猛烈火勢讓消防人員耗費近三小時才完全撲滅。(圖/翻攝畫面)

消防人員立即佈署水線展開滅火行動，並在火勢受到控制後，於車輛後方不遠處尋獲車主，確認車內已無人員受困。由於車主透露該車剛於埔里鎮加滿油，充足的油料成為火舌燃料，導致殘火處理難度增加，消防隊持續灌救至下午4時許才徹底熄滅。

據了解，該車主與親友共4人，原本計畫從埔里加滿油後，要直衝合歡山感受冬日雪景。不料車輛行駛至仁愛鄉路段時，不明原因突然竄出火苗。所幸4人警覺性高，在火勢擴大前便迅速自行脫困。

這起意外導致原本的賞雪計畫被迫中斷，車輛也幾乎被燒成廢鐵。至於詳細的起火原因及車輛機件狀況，目前仍有待火災調查人員進一步鑑識與釐清。

