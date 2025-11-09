嚇！ 北市東區6樓窗戶「從天而降」 騎士驚逃

台北市 / 綜合報導

驚險意外！今（9）日下午台北敦化南路上，一棟大樓6樓的窗戶突然墜落，玻璃整片幾乎是「炸裂」在大馬路上，還差點砸中一名外送騎士，附近民眾說有看到窗戶沒關好，疑似是被強風吹襲加上大樓老舊掉落，所幸無人受傷，警方也已經通知屋主，在颱風來臨前，得盡快確認外牆和窗戶有無損壞，避免嚴重意外。

綠燈一亮，行人踏上斑馬線，機車也才剛起步，但下一秒，一扇窗瞬間掉在馬路上，大量的玻璃碎裂噴飛，再看一次，外送騎士差點被砸中逃過一劫，急剎先看了看輪胎，接著抬頭一看，紅磚色的大樓邊間空了一扇窗，窗戶就是從6樓重重墜落一樓大馬路上，玻璃碎了一地。

目擊民眾說：「就是一個很大的聲音，然後我們以為是車禍，往那邊看，然後就看到一片窗戶在地上，因為最近風很大，然後他窗戶沒有關，應該是從那一側把風灌進來，那一片就直接噴下來。」

記者趙若評說：「回到事發現場，這裡就位在台北市東區的大馬路上，平時人來人往，車流也很多，如今卻有窗戶從天而降，到現在馬路上仍有許多碎玻璃。」大樓管理員拿掃把清理善後，事發在9日下午一點多，正是東區人潮高峰時段，發生驚險意外，所幸並未波及行經的行人騎士。

大樓管理員說：「像我們這種房子，對啦是年代比較久，差不多40幾年快50年，然後要還原這樣子啦，他們公司搬走了啦。」這窗戶要砸到人，恐怕後果不堪設想，警方通知屋主，並把其餘窗戶加固，畢竟颱風就要來臨，得加緊處理避免嚴重事故發生。

