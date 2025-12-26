嚇! 北捷脫序行為再添一樁 醉男持傘敲打閘門燈箱

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

台北捷運又發生脫序行為！25號下午六點多，一名70歲的退休公務人員，喝酒醉，搭乘捷運到中正紀念堂站，到了閘門口，因為找不到悠遊卡，一氣之下，竟然拿起手邊的雨傘，對著閘門燈箱一頓猛砸。上週五，北捷才發生無差攻擊事件，男子的行為，也把其他乘客嚇出一身冷汗。

一名身穿藍色襯衫的男子，滿臉紅通通，全身散發濃濃的酒氣，嘴裡還不斷胡言亂語。一旁地上放著一把雨傘，原來他疑似喝酒醉，在捷運站裡鬧事，驚動其他乘客。民視記者莊立誠﹔「重回事發現場，當時這名男子準備出站時，一時找不到悠遊卡，一氣之下，竟然就把閘門給砸爛。」民眾表示，就是會避開啊，離他遠一點，捷運其實現在做還滿多通報系統的，我覺得他們其實反應也滿快的。還有人說，一定會先逃吧，然後再去詢問處，因為這附近有很多憲兵或警察，馬上跑出去跟他們講說有這件事情。

北捷脫序行為再添一樁！ 醉男持傘狂砸閘門下場慘

捷運中正紀念堂站傳出醉男鬧事，驚動乘客。（圖／翻攝畫面）

事發就在台北市中正區，25號下午六點左右，一名70歲的涂姓退休公務員，跟朋友聚餐後，搭乘捷運回家，到了捷運中正紀念堂站的刷票口，準備出站時，一時間找不到悠遊卡。涂姓男子竟然拿起手邊的雨傘，對著閘門一頓猛砸，還把上面的壓克力燈箱給砸壞。員警到場後，只見男子的情緒依舊相當激動，當場將他強制帶返所，並遭提告毀損罪。南昌路派出所副所長全守仁表示，因拒不出示證件配合調查，員警依警執法規定，強制帶返所查證身分，全案並依刑法毀損罪送辦。









上週五，才發生無差別攻擊事件，男子的脫序行為，不僅讓站務人員繃緊神經，也把其他乘客都給嚇壞。

