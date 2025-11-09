嚇！南投埔里「2飛行傘」空中纏繞 墜入山林畫面曝

昨（8）日南投埔里發生一起「空中驚魂記」，有民眾在記錄飛行傘降落的過程中，意外拍到兩具飛行傘在半空中相撞，傘具瞬間糾纏、失去平衡，雙雙墜落山林，畫面怵目驚心，所幸兩人最後自行脫困，無人傷亡。

埔里虎頭山因四季氣流穩定，是全台絕佳的飛行傘場域。圖／台視新聞（資料畫面）

南投埔里虎頭山，因為四季氣流穩定，是全台絕佳的飛行傘場域，沒想到8日卻發生意外，一名香港籍和台籍新手學員，疑似不熟悉操作，雙方沒抓準距離和高度，才會出意外。曝光中的畫面可以看到，黃色和紅色的飛行傘越靠越近，接著兩傘相撞，傘繩瞬間糾纏，失去平衡，雙雙墜落。所幸因為高度不高，兩人飛行傘掛樹後自行脫困，沒人受傷。

兩傘相撞，隨後墜落掛樹，所幸無人傷亡。圖／翻攝自臉書范世緯

過去就曾發生過經驗豐富的傘客，在虎頭山疑似遭遇亂流，從高處墜落命危送醫，教育處則回應，未來會加強管理落實通報制度。而由於當天意外發生後，沒有人受傷也沒有人失聯，並且自行把傘回收，安全回到園區，因此後續並沒有啟動醫療通報。

南投／曾如成、余孟潔、魏珏如 責任編輯／陳俊宇

