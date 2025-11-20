嚇! 南投婦闖未完工建案 坐14樓陽台外緣眼神呆滯

中部中心／張家維 南投報導

位於南投市玉井街一棟還沒有完工的大樓，今天（20日）上午7點多，出現一名婦人呆坐在14樓的陽台外緣，眼神呆滯直往樓下看，場面驚險，警消人員趕到現場後，婦人要求水和食物，消防隊員趁著遞食物給婦人的空檔，將她拉回屋內。

一大早大樓建案工人才剛入案場準備開工，就先停工，因為不知道什麼時候跑進來一名女子爬上大樓14樓，整個人坐在陽台外，雙腳懸空、兩眼無神呆滯望著樓下，看得人心裡發毛，工人趕緊報警處理。

驚魂記！南投婦闖未完工建案 坐１４樓陽台外緣、警消趁隙拉回救人

南投婦闖未完工建案 坐14樓陽台外緣眼神呆滯（圖／民視新聞）





警消到達現場時，周邊已經開始聚集好奇的民眾議論紛紛。20日上午7點多，位於南投市玉井街一棟還沒有完工的大樓，工人才打開工地大門，準備開始上工，卻突然發現14樓陽台外緣怎麼坐了一個人？嚇得報警，警消趕到現場，一邊與婦人對話，婦人主動向隊員要求水和食物，消防隊趁著遞食物給婦人的空檔，將她拉回屋內。





警消到場於一樓架設氣墊並柔性勸說婦人（圖／民視新聞）





南投消防分隊分隊長徐子堯：「她說有香菸和食物的需求，現場警方與里長的協助下，我們一邊柔性勸說，一邊將物資遞交給該名女子，也趁著這個時候，該名女子比較放鬆的時候，我們同仁從窗台邊，帶離窗台邊帶到安全的地方。」消防人員順利將婦人從陽台外拉回來，結束驚險現場，婦人平靜地由警消人員帶下樓，上了警車，大樓工人向警方表示，才剛來上班，也不知道婦人怎麼跑進來還跑上樓，幸好婦人沒有出意外，結束這場驚魂記。





婦人闖工地坐14樓陽台外緣 幸警消趁隙拉回救下（圖／民視新聞）















《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：驚魂記！南投婦闖未完工建案 坐１４樓陽台外緣、警消趁隙拉回救人

