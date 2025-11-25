嚇！台中北屯路樹移除作業 不慎挖破瓦斯管線

台中北屯發生瓦斯管線破管意外！施工單位在進行路樹移除作業時，不慎挖破瓦斯管線，導致大量氣體外漏，附近區域瀰漫瓦斯味。消防隊獲報到場，進行預防性疏散附近店家，並灑水戒備；天然瓦斯公司也到場處理。

瓦斯氣體直衝！ 房仲受驚嚇一度報不出地址

施工人員駕駛怪手挖樹時，挖到一半突然「碰」的一聲，挖破瓦斯管線，就怕發生爆炸，施工人員小跑步趕緊閃避。

施工人員嚇到小跑步趕緊閃避。圖／台視新聞

現場淡黃色瓦斯氣體不斷往上衝，一旁的房仲業者聽到聲響，簡直嚇傻，連忙打電話報警，一度緊張到連地址都講不出來。

淡黃色瓦斯氣體不斷往上衝。圖／翻攝自Threads＠boompencil

人行道下舊管線遭挖破！ 瓦斯公司迅速關閉開關

事發在下午4點多，地點位於台中北屯山西路二段，施工單位進行路樹移除作業時不慎挖破瓦斯管線，導致大量氣體外漏，附近區域瀰漫瓦斯味，消防隊獲報後，預防性疏散附近店家並灑水戒備。

根據了解，事發地點為重劃區，舊有管線大多埋在人行道下，施工人員一個不注意便挖破管線，所幸瓦斯公司迅速到場關閉開關，未讓意外進一步擴大。

台中／陳柏璋、王勝炫 責任編輯／蔡尚晉

