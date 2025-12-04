嚇！台中男吃黑輪「包包掉出衝鋒槍」全場驚呆 警：已鎖定身分

記者陳佳鈴／台中報導

平頭男包包掉出一把衝鋒槍，顧客與老闆娘撞見氣氛瞬間凍結。（圖／翻攝自Threads @luzonglun_）

台中真的是慶記之都？台中一名男子到一家黑輪店用餐，點餐後卻沒吃開始東張西望，突然身邊的包包掉落竟然掉出一把黑色手槍，嚇得老闆顧客直冒冷汗，氣氛當場「凍結5秒」，事後發文表示：「原來台中做生意心臟真的要夠大顆」。轄區警二分局表示，經過一夜追查表示，已鎖定該男身分，初步釐清是玩具槍，將盡速緝捕該男到案。

事件發生在2日下午4點多，一名男子把墨鏡放頭上，進入黑輪店點了2隻黑輪後，餐點上桌卻沒有馬上吃，反而站在門口，雙手抱胸前，不斷左右張望，神情看起來有點緊張。這時，男子隨身包包突然從桌子翻落，掉出衣服等物品，其中還有一把類似衝鋒槍的物品，原本要走進店裡的老闆娘，看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭。

平頭男子回頭發現槍枝掉出包包，還假裝鎮定，現場氣氛凝結約5秒，客人你看我我看你，最後男子才尷尬把衣服跟衝鋒槍收回包包。

平頭男隨後將衝鋒槍拿到隔壁店家表示要販售6萬元。（圖／翻攝自Threads @luzonglun_）

沒想到沒多久，平頭男子後來跑去隔壁人力仲介公司，把槍放在桌上，稱這把槍枝要賣6萬元，老闆拒絕稱用不到，後來又改口說要賣300元就好，由於行徑太過詭異，老闆不予理會，平頭男隨即離開。

老闆在社群平台Threads上發文指出，原來「在台中做生意心臟要大顆」！經過一夜追查，轄區警第二分局表示，目前已掌握犯嫌身分全力查緝，釐清所持手槍為玩具槍，將盡速抓人釐清。

