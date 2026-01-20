嚇！台中神岡深夜火燒車 BMW引擎冒濃煙瞬間變火球 駕駛急逃生
記者陳佳鈴／台中報導
台中市神岡區昨（19）日晚間驚傳一起火燒車意外！晚間10時許，一輛BMW行經神岡區中山路時，車頭引擎室不明原因突然冒出濃煙，隨後竄出熊熊火舌，在黑夜中顯得怵目驚心。
據目擊民眾指出，當時該車疑似引擎發生故障起火，駕駛發現異狀後緊急停靠路邊逃生，並未受困。台中市消防局獲報後，立即調派分隊人車趕抵現場。消防人員佈署水線進行灌救，火勢在短時間內即被控制並撲滅，所幸整起事故僅車輛受損，並無造成任何人員傷亡。
詳細起火原因是否涉及線路老舊或機械故障，仍待火調人員進一步鑑識釐清。
更多三立新聞網報導
觀光船遊客心臟驟停！空勤海巡海上吊掛如「地獄級夾娃娃機」神技搶命
尖叫1聲亡「不是流感」！11歲女童驗出1病毒攻心亡 醫：無特效藥
獵龍大作戰！綠鬣蜥巨獸獎金飆300元 去年狂抓26萬隻飆3倍
13歲少年泡澡20分鐘腦出血！醫驚揭致命關鍵：「1錯誤」讓血液濃稠如粥
其他人也在看
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 56
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 136
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 1 天前 ・ 178
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 36
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 190
只做「一動作」愛車變廢鐵！交通新制最重罰7.2萬、恐吃1年牢飯
新修正之道交條例第12條114年9月30日上路後，已經有人遭到開罰了。北市有民眾駕駛友人車輛，結果被舉發使用偽造他車車牌，現在車輛不僅被沒入，甚至還涉及刑法第212、216條偽造文書，最慘恐怕得吃上一年牢飯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
別被品牌騙了！技師爆料6款日系車是維修錢坑 一車款遭修車廠拒收
大家都覺得日系車經濟實惠，但其實部分型號的養車成本高得嚇人。專業技師提醒大家別被品牌光環給蒙蔽，有些車款因為設計太複雜或零件太貴，反而變成維修大坑，若買車前沒做足功課，小心買到地雷車款，維修費可是會讓你的荷包哭泣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
Toyota 新一代 Corolla 動力選擇多元！日媒爆仍有純燃油入門選擇
東京移動展上 Toyota 推出 Corolla Concept 概念車，展示下一代 Corolla 的外型設計，並確認率先搭載全新開發的 1.5 升引擎，而日媒掌握的消息指出，除了 Hybrid 與 PHEV 等油電混合動力外，還會保留純燃油的配置，意味著 Corolla 仍具備親民的選擇。自由時報汽車頻道 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
國1五股路段火燒車 進口豪車突竄火！5人急逃生
即時中心／廖予瑄報導國道1號火燒車！今（18）日下午近2時許，國道1號南向31.2公里，五股路段處，一台白色轎車停在外側路肩上，不明原因起火燃燒。警消獲報後趕赴現場灌救，火速在半小時內撲滅火勢，44歲張姓男駕駛及車內4人均未受傷；而消防人員也火速在下午2時30分將該轎車拖離現場，工務段也持續清理中；事故現場在下午2時34分完全排除，全線恢復通車。民視 ・ 1 天前 ・ 2
抹黑了整年紅熊結果林宸佑先被抓！沈伯洋怒噴一句：馬德
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導綽號「馬德」的《中天新聞》記者林宸佑，昨(1/17)傳出疑收中國資金利誘軍人拍投敵影片或刺探軍機，涉及《國安法》，遭收押...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
Nissan 新一代 Kicks e-Power 動力曝光！將採 1.4 引擎搭配第三代系統
Nissan 新一代 Kicks 已經陸續在北美、南美洲等地上市，而日本市場也蓄勢待發，預計今年第一季就會登場，近日動力規格曝光，日媒指出，將和 Serena 一樣採 1.4 升三缸引擎搭配第三代 e-Power 系統，滿油續航里程將超過 1,200 公里。自由時報汽車頻道 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
黃明志遭控持毒不認罪！開庭後首發聲 點「1關鍵」開嗆：還有人信？
黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案，當時身上被查出不明藥丸，初步尿檢更呈現4種毒品反應，被依馬來西亞《危險毒品法令》「持有毒品」及「濫用毒品」罪嫌起訴，其中吸毒案已於上月22日因尿檢呈現陰性，獲判無罪當庭釋放。今（19）日擁毒案首度開庭，他針對指控全數不認罪，稍早也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 34
蒙面匪「持刀抵」搶檳榔攤 7旬闆娘超淡定「留零錢給我」｜#鏡新聞
光天化日竟持刀搶劫！案發在昨日(1/18)台南新化的檳榔攤，蒙面歹徒持刀闖入抵著婦人要她給錢，婦人為了保命配合歹徒，還淡定地跟嫌犯說「留點零錢給我找錢」，最後犯嫌搶走一萬多元。我們今天(1/19)實際找到顧檳榔攤的婦人，雖然已經77歲，但她說自己沒在怕的，因為是金門人，拿過槍、躲過子彈的！鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
假種瓜真偷木! 山老鼠租西瓜田"藏紅檜木"掩人耳目
地方中心/黃富溢 宜蘭報導假借種西瓜，實則偷漂流木。宜蘭蘭陽溪河川地，有山老鼠集團承租土地當掩護，把紅檜等高價漂流木，埋進西瓜田，再趁機挖出變賣，企圖掩人耳目。檢警追查侵占漂流木案時，還意外揪出背後黑吃黑內幕，涉嫌毆打、拘禁怪手司機。全案偵結，共18人被起訴。出動大型機具，小心翼翼，將堆積如山的高大木材，吊起運送上車，因為這裡有"山老鼠"，假借承租河川地"種西瓜"名義，實則偷取珍貴的紅檜漂流木，還再挖洞埋藏。再找司機，趁機取走變賣。高單價林木，上頭會做有記號，前年8月颱風季過後，檢警發現蘭陽溪河川，紅檜等貴重漂流木，遭人侵占變賣，於是展開追查。但調查最初，以為是一樁暴力討債事件。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「刑事局向本署主動通報，謝嫌跟劉嫌等人，疑似有私行拘禁及暴力討債，和恐嚇取財的情形，那本署成立專案小組以後，統整兩案後發現，原來就是因為一開始的，侵占貴重漂流木部分，發生了黑吃黑的情況」。搜查檢警：「蹲下」。檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元。(圖/民視新聞)檢警共查扣，貴重林木143支，17公噸，市值超過500萬元，後續已由林保署取回。山老鼠集團，假借要種西瓜，取得蘭陽溪河川土地使用許可，實則找怪手司機，把漂流木，埋土藏放。只是兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞，於是找來幫派分子，押人拘禁、毆打，還勒索36萬，更逼迫簽下17萬6千元本票。司機脫身後警方報案，事件才曝光。宜蘭地檢署主任檢察官 周懿君：「那全案共18名的犯嫌，全部提起公訴」。兩名主嫌，一度發現漂流木數量變少，懷疑是怪手司機私吞。(圖/民視新聞)檢警向上朔源，將背後勢力一網打盡。如今偵結起訴，山老鼠集團，一個都逃不掉，得自己的行為付出代價。原文出處：惡劣山老鼠！宜蘭租西瓜田「藏紅檜木」 疑司機侵占還「毆打勒索３６萬」 更多民視新聞報導心虛! 大貨車躲臨檢形跡可疑 "重度詐欺通緝犯"落網蘑菇雲! 中國內蒙古"稀土鋼板廠爆炸" 逾80人死傷.多人失聯直線對撞太詭異！西班牙高鐵釀21死 現場如煉獄民視影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
不認新影片證據！台中榮總女主任再否認醫材商執刀：僅是器材修理
台中榮總3名醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材商進入手術室動手術。由於最近有新的影片流出，畫面顯示確實有廠商進入手術室並接觸器材，促使台中市衛生局今日再次前往台中榮總進行調查。全案目前已交由檢察官進一步釐清。不過，根據《聯合新聞網》報導，涉案之一的微創性神經外科科主任鄭文郁今日再度接受台中市衛生局約談，據了解，鄭文郁在約談中持續否認讓醫材商代刀的指控，強調廠商進入手術室的行為僅是在「修理」器材，並未執行任何醫療行為。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
最強旅行車 Audi RS 6 Avant Performance、BMW M5 Touring決戰折返跑
性能旅行車在顧及實用性之餘也帶來強大的動力和精湛的操控，因此外媒就安排市場最具代表性的BMW M5 Touring與Audi RS 6 Avant Performance進行對決，除了拚直線加速外也加入折返項目。性能旅行車受到不少消費者青睞，因除具有實用的乘坐空間與置物機能外，還有強大的動力輸出和出色的操控表現，因此在日常之餘要用於熱血激烈操駕也不成問題，然而提到性能自然免不了會和對手進行比較，最直接方式當然就是下場面對面對決。 此次外媒安排市場性能旅行車最具代表性的BMW M5 Touring與Audi RS 6 Avant Performance，首先新世代M5 Touring搭載4.4升V8渦輪引擎，同時亦額外加入PHEV系統，因此動力一舉來到727hp歷代最強規格，0～100km/h加速為3.6秒。RS 6 Avant Performance則是搭載4.0升V8渦輪引擎，動力方面也有相當強悍的630hp水準，0～100km/h直線加速也只要3.4秒。直線加速是最簡單檢視加速性能的項目，但單一比拚項目總少了些可看性，因此加速中亦規劃折返項目，進一步檢視車輛煞車與迴轉底盤表現。《原Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
家庭工作別二選一！育嬰留停改「按日請」健保補助、申報方式一次看
住在桃園的林小姐剛結束產假重返職場，卻面臨新的考驗。家中2歲幼兒剛送托嬰中心，正值適應期，時常感冒、發燒，需要家長臨時請假照顧。休假天數有限，又不想影響工作表現，讓她在家庭與職場間來回奔波，壓力不小。其實，這正是許多雙薪家庭的日常縮影。為了減輕家長負擔，政府自今年元旦起，正式推動育嬰留職停薪「日申請自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 8