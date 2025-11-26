嚇！台鐵區間車內「行動電源爆炸起火」驚悚畫面曝光

今日上午6時52分，一起行動電源自燃事件在台鐵區間車上發生。當時2122次區間車由彰化開往后里，準點抵達台中市潭子區栗林站時，第4節車廂內一名學生旅客的背包突然冒出濃煙。

根據現場目擊者表示，該名學生將未開啟使用的行動電源放置在背包內，不料行動電源在無預警情況下自燃起火。火勢迅速蔓延至背包底部，並波及座椅留下焦黑燒灼痕跡。車廂內瞬間瀰漫濃煙，引發乘客恐慌。

旅客發現異狀後立即按下緊急按鈕通報，並使用車廂內配置的滅火器撲滅火勢。列車長接獲通報後，立即安排乘客在苗栗站緊急下車疏散，確保所有人員安全。自燃後的行動電源被丟置在車廂地板上，現場幸無人員受傷。

廣告 廣告

鐵路警察局台中分局豐原派出所接獲通報後，立即派員前往現場處理。警方於豐原站上車進行蒐證，並調閱車廂監視器畫面以釐清事件原因。經初步調查，該車廂座椅及地板均有輕微損傷。

這起意外導致列車營運受到影響。原訂7時開車的班次延誤7分鐘，待警方完成蒐證程序後，列車於7時19分才恢復正常營運，總計延誤22分鐘。

台鐵公司表示，因行動電源自燃造成的車廂設備損失，將依相關規定向該名旅客求償。同時呼籲民眾搭乘火車時，應將行動電源隨身攜帶保管，並保持在視線可及範圍內。若發現冒煙、異味或過熱情形，應立即停止使用並通知列車人員，共同維護列車運輸安全。

更多品觀點報導

驚悚爆炸畫面曝！行動電源手邊「噴煙1秒」下秒巨響嚇壞人

高鐵新規定上路！行動電源充電不能放包包 爆炸起火將求償

