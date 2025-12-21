嚇！ 女騎士遭尾隨「噴廢水」 怪男到案：工作壓力大隨機潑灑

屏東潮州榮祥和民治路口發生25歲的女騎士在停等紅燈時，後方騎士接近後朝女騎士潑灑不明液體。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





隨機攻擊案後，屏東潮州榮祥和民治路口發生25歲的女騎士在停等紅燈時，後方騎士接近後朝女騎士潑灑不明液體，女騎士回家發現衣服溼了，調了行車記錄才發現被潑了不明液體，驚恐下向警方報案，警方初步判定，噴的不是腐蝕性液體，目前已經鎖定了嫌犯通知他到案。

女騎士的機車行車記錄看到右後方跟著一名男性騎士，在女騎士騎到路口減速，要停等紅燈時，男騎士手上拿個東西朝女騎士按壓隨即有液體噴了出去，女騎士回家才發現衣服溼溼的，調了影像才知道，被人噴了不明液體。發生的地點就在潮州的榮祥和民治路口，當時路上的車輛還不少，男騎士卻大膽做出這樣舉動，讓其他的女騎士心裡也怕怕。

記者vs.女騎士：「（一路尾隨跟蹤嗎？）對對對，（所以就是說你會不會，就是在騎車的時候稍微注意一下），我會我會這個一定的，畢竟這個是關乎到我們的人身安全，：。」

記者vs.女騎士：「（你會做什麼防範？），會怕晚上不敢走這條路。」

女騎士vs.記者：「之前在那裡，這裡有一個男生出來抱女生這樣，（抱女生喔，就突然跑出來抱女生喔），對。」

不少常騎車經過的女騎士都說晚上會避免走這條路，因為二年前曾有女子在這裡遭到襲擊，而警方也指噴灑不明液體是發生在19號早上七點多，被害人是一名25歲的蔡姓女子，她調了影像發現後，立即向警方報案，警方初判潑灑的不是腐蝕性液體。

屏東潮州中山路派出所副所長林鉦軒：「經初步研判，非侵蝕性液體，本分局經調閱周邊監視畫面，已鎖定特定對象，將通知到案說明，並加強該路段巡邏與警力部署。」

雖然警方已鎖定嫌犯，但是在騎在路上卻被潑灑不明液體，心裡上少都會產生恐懼的陰影。

