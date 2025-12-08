嚇！一家4口搭小火車撞月台翻覆 疑童丟石頭搞「軌」
新竹市 / 綜合報導
新竹市知名的親子景點，昨（7）日發生小火車翻覆意外，有民眾趁著假日一家四口，搭乘小火車繞著園區玩，沒想到小火車突然劇烈震動，接著撞上左側月台後，前三節車廂瞬間翻覆，驚險瞬間讓車上乘客們全都嚇壞了，幸好大家都沒有大礙，對此里長則表示疑似是其他小朋友調皮丟石頭，卡在鐵軌上，才導致火車翻覆， 北區公所也回覆，會全面檢查軌道與車體安全，並為該車次旅客辦理退費。
小火車嘟嘟嘟緩慢向前開，沒想到正準備轉彎時，突然一陣劇烈震動，小火車車頭撞上左側月台，接著向右傾倒，前三節車廂瞬間脫離軌道翻車了，民眾嚇到連手機都拿不穩，現場一片混亂，夾雜小朋友的哭泣聲，第一時間乘客趕緊逃出小火車，接著緊急救援，拉出受困的遊客與小孩。
當事民眾張小姐說：「在行經一個轉角處的時候，好像撞到了什麼東西，它(小火車)就開始發出那種很刺耳的聲音，第一節車廂是全倒，就是它是90度的，第二節車廂，剛好卡在月台旁邊，我們在第二節車廂，是整個人摔下來。」
回憶當時景象還是驚魂未定，7日下午，張小姐帶著一家四口到新竹市熱門的親子景點，花了總共300元門票，搭乘小火車繞園區遊玩，沒想到在火車出發後不到十分鐘就發生意外，張小姐質疑小火車的安全措施是否有疑慮。
當事民眾張小姐說：「聽到他們說應該是石頭，造成車輛出軌，火車上沒有安全帶，在車廂的兩邊，還有鐵鍊掉出去的那種裝置，但是也是就是很簡單這樣子，(小火車)車旁邊有欄杆，有那個扶手，我們有被那個扶手擋住，所以我們沒有整個人掉在地上。」
好在一家人和車上乘客們，都沒有大礙，但工作人員後續的處理方式，也讓民眾一肚子氣，當事民眾張小姐說：「當下知道的時候，應該是要比較誠心的在道歉，是要先安撫一下我們這些乘客，我覺得他們這個危機處理沒有做得很好。」
對此園區管理負責人康樂里里長也出面回覆，新竹市北區康樂里里長林再興說：「要20年第一次發生(小火車翻覆意外)，在還沒發車前我們都要掃過一次，可能是小朋友(往鐵軌裡丟石頭)。」小火車翻覆釀驚魂，不僅嚇壞火車上乘客，就連里長也表示還好上天有保佑，未來也會多加注意火車安全，避免意外再次重演。
