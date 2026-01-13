即時中心／徐子為報導



台灣市售的嬰幼兒海苔竟爆出「重金屬超標」，食藥署今（13）天公布，包括5款韓國進口、2款原物料來自韓國的台灣產品被測出違規超標，其中又以「鎘」超標最嚴重，竟達50倍，現已下架回收2萬5047件，即日起邊境監視查驗至2月6日。





根據現行「食品中污染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒的海苔類食品重金屬含鉛量每公斤不得超過0.05毫克，鎘含量每公斤不得超過0.04毫克。成人則是每公斤不得超過1毫克。



食藥署今公布嬰幼兒海苔抽驗結果，除1件經查已販售完畢無庫存，6件檢驗發現重金屬鉛、鎘超標，不符現行食安規定，已要求業者立即啟動下架回收。節自昨天，已下架、回收2萬5047件產品。



食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，本次檢驗發現，有產品被檢出鉛超標，每公斤達0.206毫克、超標約4倍；鎘超標最嚴重者約超標50倍，被檢出每公斤2.013毫克的鎘。



食藥署即起邊境100%監視查驗至2月6日。食藥署提醒家長，若已購買到清單內有列出的疑慮產品，建議不要讓3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

廣告 廣告





快新聞／嚇！市售嬰幼兒海苔竟「重金屬超標50倍」 食藥署令下架回收2.5餘萬件

食藥署今（13）天公布，包括5款韓國進口、2款原物料來自韓國的台灣產品被測出違規超標（圖／食藥署提供）









原文出處：快新聞／嚇！市售嬰幼兒海苔竟「重金屬超標50倍」 食藥署令下架回收2.5餘萬件

更多民視新聞報導

台股盤中一度拉回翻黑！指數終場上漲139點 台積電收1710元

賴瑞隆高雄市長初選勝出 許智傑祝賀：團結為高雄發展努力

黃國昌準備返台！訪美期間紐時稱關稅降至15% 秀背影照畫面曝

