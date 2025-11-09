嚇！ 廟宇表演「火球燒頭髮」 同伴「急滅火」幸無大礙

屏東縣 / 綜合報導

屏東有廟宇舉辦，揹媽祖上北大武山活動，昨(8)日晚間，媽祖安座，現場帶來許多精彩表演，但在一場火舞表演時，演出者才剛上台，手中火把卻突然竄出火球，還燃燒到他的頭髮，台下觀眾驚呼連連，一旁同伴看到，趕緊來幫忙滅火，還好人無大礙。

主持人介紹完，表演者上台準備演出精彩火舞，一名表演者先蹲著，右手拿火把，只見火舌往上竄，火勢看起來非常驚人，但沒想到這時候，竟然一個瞬間，表演者的頭髮，也燒起來了，台下觀眾全看傻眼，驚呼聲連連，另一位表演者看到同伴有狀況，趕緊過來幫忙，想把火勢拍掉但沒有辦法，隨後抓起他的衣服，往頭上蓋幫忙熄滅火勢。

廣告

事情發生在屏東市，廟宇在4日到8日舉辦，揹媽祖上北大武山活動，昨(8)日晚間媽祖安座，有各項精彩表演，但卻傳出意外，一名火舞表演者，剛要開始演出時，頭髮就被燒到，還好及時撲滅人無大礙。

慈鳳宮揹媽祖上大武執行長陳振甫說：「舞台表演的一個舞者，一個女生，突然竄出一團火球，有一些燃劑掉在她頭上，還好旁邊的舞者，瞬間把它(火)撲滅掉，只是一個小虛驚，都是無礙的。」

廟宇活動，各表演團隊帶來精彩演出，火舞表演驚喜連連，但卻傳出小插曲，頭髮燒起來還好人沒事，演出相關安全措施，真的得特別注意。

