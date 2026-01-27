嚇！懷胎36周孕婦自撞路緣 翻滾一圈痛倒地

33歲陳姓孕婦騎機車，卻自撞路緣，痛苦倒地。（圖／東森新聞）





台北北投發生一起自撞車禍！一名33歲，懷孕36周的孕婦，騎機車經過行義路、泉源路口時，突然撞向路緣，連人帶車摔倒在地，四肢多處擦挫傷，幸好她意識清楚，送醫後沒有生命危險。

監視器拍下女子騎著機車通過路口時，卻突然偏移方向，直接撞上路緣，連人帶車摔倒在地，整個人還翻滾一圈，她痛到爬不起來，而她還是一名懷孕36周的孕婦。

事故發生在26日上午11點多，北投區行義路與泉源路口，當時33歲陳姓孕婦騎機車，卻自撞路緣，痛苦倒地，警消接獲報案，趕快衝往現場。

而她四肢多處擦挫傷，幸好意識清楚，送醫後陳姓孕婦和腹中的孩子，都沒有生命危險，而她酒測值為零，初步排除酒駕可能性，而且她的車籍，以及持照狀態均正常，至於詳細事故原因，還要等警方進一步釐清。

