嚇！打開門驚見「陌生男死在我家」：頸部有勒痕

台中市沙鹿區發生一起離奇死亡案，民眾至自家工寮，打開門先聞到一股屍臭味，再往裡面走，目睹一名陌生男子陳屍屋內，頸部有明顯勒痕，整個人嚇壞的他，立即通報警、消求助。轄區清水警分局通知死者家屬到案製作筆錄，釐清案情。

李姓民眾報案，稱2月8日6時35分，前往沙鹿區台灣大道六段橋下自家工寮，發現有機車停放於工寮外，打開門聞到一股屍臭味，進入查看發現，竟然發現一名男子陳屍裡面，頸部有勒痕。

清水警分局員警與消防救護人員到場，發現該名男子明顯死亡多時，經通知鑑識人員到場採證，未發現外力介入等跡象，初步排除他殺。死者是曾男（67歲），警方報請台中地檢署檢察官相驗，以釐清案情。

