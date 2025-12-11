嚇「死」了！日本雞舍疑遇熊襲 300隻比內地雞暴斃

日本上野動物園的一頭亞洲黑熊。美聯社資料照片



日本今年熊襲問題嚴重，受驚嚇的不只是人類。秋田縣大館市一座雞舍10日發生約300隻雞集體暴斃的事件，疑似是被熊嚇死。

秋田電視台報導，事發雞舍附近發現疑為熊的腳印，警方表示「雞舍遭熊襲的可能性很高」。

根據大館市公所和北秋田農協，雞舍主人、住家就在附近的60多歲男性，10日上午7點左右巡視雞舍，赫然發現飼養的約300隻「比內地雞」已經死亡。

這批死亡的比內地雞約3個月大，雞群遇襲時間介於9日晚間至10日上午間。因雞舍附近發現熊腳印，據推測，雞群應是被熊嚇到，互相擠壓而死。

《讀賣新聞》報導，死亡的雞隻中有些被熊吃掉，但大多數是壓死。

另外，雞舍附近的一處住宅內的狗屋，9日亦發現一隻寵物犬死亡，可能也是死於熊襲。

市公所在事發地附近設置捕熊籠，並呼籲居民提高警覺。

時序進入12月，雖然秋田熊襲事件已有減少，但仍不時發生意外。

比內地雞與名古屋交趾雞及薩摩地雞並稱日本三大地雞，價值比一般肉雞更高，亦有嚴格的血統和飼養規定。比內地雞肉色較紅，較具咬勁，風味濃郁，和秋田知名鄉土料理「烤米棒鍋」是絕妙搭配。

