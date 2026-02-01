嚇！獵捕綠鬣蜥誤觸高壓電 22歲男火光焚身倒地急送醫

高市府農業局與民合作持續捕抓綠鬣蜥。資料照，高市府農業局提供



獵捕綠鬣蜥命差點都沒了！高雄市林園區昨（1/31）下午4時許，一名22歲周姓男子持長桿到台塑林園廠附近捕捉綠鬣蜥，過程中不慎觸碰到1萬1800伏特高壓電線，整個人瞬間冒出黑煙著火，嚇壞同行友人連忙請求警消幫忙，幸好周男左側肢體二度燒燙傷，暫無生命危險。

據警方了解，這起意外發生在31日下午4時許，周男與友人一起前往台塑林園廠附近獵捕綠鬣蜥，他持數公尺長桿套索搜尋，長桿不小心觸碰到一旁的高壓電線，電線瞬間爆出火花，周男也隨即倒地，友人親眼見著他身上冒煙起火，倒在地上痛苦哀號，零落的火星也掉一旁雜草堆，怵目驚心。

友人報警求助，林園分局與消防員、救護車4分鐘後趕抵現場，迅速控制火勢並協助周男送醫。經高雄長庚醫院檢查，周男傷勢集中在左側肢體，2度燒燙傷，所幸意識清楚，暫無生命危險。警方也將進一步釐清事件始末。

綠鬣蜥多年來襲擊中南部，在高雄市的形跡遍布大寮、大樹、林園、鳥松等等，就連愛河與澄清湖都曾見過個體，影響當地生態與農作物，政府與民眾執行獵捕。

