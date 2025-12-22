嚇！男穿「壞人」上衣 手持開山刀闖士林夜市

一名身穿「壞人」上衣的29歲謝姓男子，近日在士林夜市手持開山刀閒晃，嚇壞周遭遊客與攤商。警方接獲報案後迅速展開追查，僅花一小時就在台北市社子地區逮捕嫌犯。警方在其機車車廂內查獲該把開山刀，嫌犯供稱是因有人對他比出不雅手勢，想替自己「討公道」而持刀尋仇。此事件發生在士林夜市才剛發生持刀隨機殺人案後，引起民眾高度恐慌。

男身穿「壞人」上衣，持刀闖士林夜市，警於車廂內查扣開山刀。（圖／TVBS）

當晚，這名右手拿著開山刀的男子在人行道上走來走去，引發周圍民眾極大恐慌。目擊民眾一邊錄影，一邊通知附近收攤業者。由於士林夜市最近才發生持刀隨機殺人案，民眾擔心又有模仿犯出現。警方接獲通報後立即展開追查，發現這名男子犯案後隨即騎車離開。警方調閱監視影像，以車追人，約一小時後在台北市社子地區逮捕了嫌犯。

被逮捕時，嫌犯乖乖配合警方盤查，打開機車車廂供警方檢查。令人注目的是，他身上穿的上衣上寫著兩個大字「壞人」。經警方調查，這名謝姓男子年約29歲，他供稱當晚有人對他比出不雅手勢，疑似一時氣憤，便找出之前在網路購買的開山刀準備尋仇，辯稱是要替自己討公道。然而，他在人行道走來走去，卻沒找到想理論的對象，但他那把又大又長的刀已嚇壞不少人，引發騷動。

文林派出所所長馬奕桓表示，接獲男子持刀步行於街道上的報案後，警方隨即沿線查找並調閱監視器，查證行為人為85年次謝姓男子，立即啟動專案小組，循線將謝姓男子帶案。

雖然嫌犯沒有傷到人，但他穿著「壞人」的上衣，又在士林夜市這種鬧區持刀閒晃，警方除了查扣刀械，也依社會秩序維護法第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力器械」送辦，及時阻止了他的恐怖行徑，避免這把開山刀成為下一起隨機傷人事件的導火線。

【危險動作，請勿模仿】

