嚇！福岡8旬翁「油門當煞車」猛踩 衝入超市生鮮區

日本福岡縣宗像市今下午發生一起離奇意外，一名8旬老翁駕駛車輛，疑似因操作失控，竟直接撞入一家超市店內，停在生鮮區與大量商品旁，現場被撞得一片狼藉，並造成1人受傷，警方獲報後立即趕到現場處理。

車子直接撞入店內。（圖／翻攝NNN）

《日本新聞網》（NNN）報導，這起意外發生在當地超市「Hello Day宗像店」，今下午3時左右，一名店員驚恐報警，稱「有車輛撞進店內」，警方獲報後立即趕到現場。

根據現場畫面顯示，這輛車撞破入口大門玻璃後，一路衝入店內，行駛約20公尺才停下，卡在生鮮冷凍區，附近大量商品被撞得散落一地，而入口大門玻璃碎片散落一地，現場一片狼藉。

廣告 廣告

警方透露，這起事故造成1名正在店內購物的70多歲女性，遭車輛從後方撞及，導致右手挫傷，所幸並無大礙，也沒有其他顧客或店員受傷。警方證實，肇事的是一名86歲男性駕駛，他向警方供稱，不慎「把油門當成煞車踩下去」。警方研判，事故發生於他進行停車方向調整時，疑似踩錯踏板，目前正持續調查事發細節。

延伸閱讀

WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚

WBC/洋基王牌Say No！ 婉拒替美國隊效力

MLB/只差1吋就奪冠！藍鳥教頭為子弟兵喊冤 「我會想到離世那天」