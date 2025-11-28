嚇！ 藝人瑤瑤赴韓國旅遊 遇房東「擅闖」怒報警

南韓 / 綜合報導

藝人瑤瑤近日到韓國旅遊，原訂8天的 住房 卻在前2天遇上恐怖房東，不只狂敲房門還直接拿鑰匙開鎖，讓瑤瑤嚇壞立刻到當地警局報警，對質影片也在27日曝光，沒想到對方理直氣壯，可惡的是房東的惡劣行為被爆料是早有前例。

藝人瑤瑤拍影片大吐苦水因為她近日到韓國旅行租了間套房沒想到房東竟然擅自闖入她的房間讓她氣得報警甚至公布對質影片，藝人黃喬歆(瑤瑤)VS.房東 說：「對不起不要拍我的臉我知道了可以了嗎？」

看到瑤瑤拿出手機拍攝房東才一臉錯愕立刻踏出門外但他被指控時居然理直氣壯說，屋主本來就可以隨意進出房間過程中房東還強調不要拍到他的臉之後更摔門走人，藝人黃喬歆(瑤瑤)說：「他說他要來看一下廁所，可能是要修廁所還是怎樣的，但是我就跟他講說，可是我沒有請你們修廁所，廁所也沒有問題，他就講說，他好像意思就是他本來就可以進來。」

藝人黃喬歆(瑤瑤)說：「房東的詭異舉動實在太嚇人瑤瑤PO文說，為什麼沒有經過我同意就直接開門想進入我房間？明明可以先文字聯繫我跟我說並取得我的同意再進來。我真的氣到不行！所以才決定錄影。」影片引發討論也有網友說自己也在同個地點有類似遭遇房東亂開門原來並非首次。

藝人黃喬歆(瑤瑤)說：「你要進來，你可以先傳訊息，然後得到我的同意之後，再進來啊，我現在已經把行李準備好了，晚一點我就要搬家囉。」瑤瑤被嚇到當天晚上立刻搬走不過她原訂要在這間房住8個晚上沒想到前2晚就遇上失禮的房東現在只希望能拿回房費她謝謝派出所警員們熱心幫忙檢查房間有沒有被安裝攝影機並詢問狀況恐怖的住宿經驗讓她首度在韓國報警更經歷一場恐怖驚魂記。

