嚇！ 貨櫃車逆向又迴轉 掃斷路樹險砸機車

新竹市一輛大型貨櫃車竟然逆向開進車道違規迴轉。（圖／東森新聞）





驚嚇場面！新竹市一輛大型貨櫃車竟然逆向開進車道，再違規迴轉，還撞斷路樹，差一點砸到後方的機車，最後直接逃逸。

早上8點多通勤時間，只見一台貨櫃車逆向開進車道，隨後掉頭想迴轉，整條路被他佔去，其他車輛就怕掃到颱風尾，紛紛停下不敢靠近。

緊接著它直接跨越雙黃線迴轉，後方載運的貨櫃撞上路樹，整個車身瞬間劇烈搖晃，司機卻視而不見，一溜煙開走。

目擊駕駛：「XX勒。」

路樹就這麼橫倒在路中央，目擊駕駛嚇的忍不住飆出髒話，其他騎士同樣錯愕，卻也只能繞道而行。事發就在新竹市東區力行六路，今（29）日通勤尖峰時段，所幸當時沒有其他車輛遭到波及。

而這裡雖然是調撥車道，但仔細一看，路口告示牌清楚寫著平日上午6點50分，到9點10分禁止進入，但這台貨櫃車無視規定闖入，甚至闖了禍還當場落跑。

園區保二中隊副中隊長黃國臺：「本中隊獲報後，立刻派員到場處理，並連繫肇事駕駛到案說明，依據道交管理處罰條例第62條第1項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規處置，處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1至3個月。」

警方立刻派人前往處理被撞毀的路樹，並通知貨運公司做說明，目前還沒有回應，但駕駛和公司免不了吃上罰則。

