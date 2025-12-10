嚇一跳！賴瑞隆突貼陳菊「黑白照」喊想念 媒體人揪他急改1行字：少一句差很多

​民進黨立委賴瑞隆表態角逐2026高雄市長初選提名，不過近來卻爆出兒子涉校園霸凌案，賴瑞隆為此2度召開記者會向受害學生、家長道歉，不過似乎仍難平息輿論。就在大家還在議論霸凌案時，賴瑞隆今（10）日在臉書突然貼出前高雄市長陳菊的黑白照喊「想念」，讓不少人會錯意，隨後才又補上一句話。對此，媒體人樊啓明則發文表示，真的會嚇人一跳。目前文章疑似已下架。

​現年75歲的前高雄市長、監察院長陳菊，去（2024）年底因感冒出現身體不適，前往高雄醫院（高醫）就診，未料健檢時查出右側腎臟發現腫瘤，手術後又驚傳腦血管阻塞等狀況，緊急住院治療。陳菊因健康狀況請假至今，數度引發在野及媒體質疑。

賴瑞隆今早突在臉書上貼出前高雄市長陳菊年輕時的黑白照，寫下「想念陳菊(花媽)」，並表示「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，最後註記12月10日世界人權日&美麗島事件46週年。

不少人看了貼文嚇了一大跳，賴瑞隆貼文發出12分鐘後，才在「想念陳菊（花媽）」後方又加了一行字：「願她早日復健完成」，掀起熱議。樊啓明則驚呼，賴瑞隆一開始的PO文少一句，真的會嚇人一跳。

不少網友也發現此事，紛紛留言議論「差點以為已經走了XD」、「很勇喔，上次抓人後沒人敢討論花媽的事情了」、「今天哭菊花、轉移一下焦點」、「他在告訴大家，他有雄厚的靠山，不可以惹他啦」。

