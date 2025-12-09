嚇！ 遊日遇強震搖60秒 青森台人驚魂「救電視」

日本東北地區青森外海近日發生強烈地震，震度達到數分鐘，引起台灣旅客的驚恐與緊張。許多在日本各地的台灣旅客紛紛分享震時的親身經歷，有人保護電視、有人忘記穿鞋逃生，甚至有人在泡湯時全裸逃難。台大地質系名譽教授陳文山表示，此次地震與加拿大、俄羅斯堪察加半島的地震屬於同一隱沒帶，提醒近期日本地區可能有餘震。日本政府也提供外國旅客專用APP，可接收最新地震及警示資訊。

台旅客赴日遇強震。（圖／授權@allenwu_11658）

在青森的台灣旅客經歷了驚心動魄的時刻，地震發生時，他們第一時間衝去保護飯店的電視，兩人合力將電視輕放到榻榻米上。旅客們紛紛表示震感強烈，讓人感到害怕。雖然震央位於青森外海，但遠在東京的旅客也有感，描述地震持續搖晃好幾分鐘，讓人不知是否該逃離。

台旅客赴日遇強震。（圖／授權 @wig66666666）

在北海道七樓飯店的台灣旅客形容這是他們生平遇到最可怕的地震。另一位住在北海道22樓的台灣人則是從逃生梯衝到一樓，驚覺自己連鞋子都忘了穿。有出差到岩手的民眾聽到海嘯警報後，在大船渡海邊被通知要前往高台避難。

一位正在青森泡湯的YouTuber林旼叡分享了他的震時經歷。他描述當時池水開始劇烈晃動，讓他聯想到動畫「進擊的巨人」的場景。地震持續約30秒後，他們立即起身奔跑，但當時他們都是全裸狀態。

3C達人Kisplay表示他當時人在淺草飯店的14樓，感受到相當大的搖晃，他估計地震持續了約2至3分鐘。

台大地質系名譽教授陳文山解釋，這次地震是由太平洋板塊與北美板塊之間引發的隱沒地震，範圍沿著千島群島延伸到加拿大。他提到前天加拿大也發生了規模7點多的地震，這些都屬於同一個隱沒帶的地震活動。

日本政府觀光局推出了專為外國旅客設計的APP，能夠接收最新的注意報和地震資訊。計畫前往日本旅遊的民眾可以下載使用，隨時掌握最新警示資訊，確保旅遊安全。

