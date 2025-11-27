嚇！陌生男躲後座搶錢 女車主下車求救遭劫車

嫌犯趁著女車主下車，把車劫走，（圖／東森新聞）





南投草屯發生可怕劫車事件！一名女車主沒熄火就下車到超商買東西，被一名男子闖入躲在後座，直到女車主開了6公里，聽到後座有怪聲，才發現後座有陌生男子，嚇得開到附近宮廟求救，結果嫌犯居然趁著女車主下車，把車劫走，之後棄車想要逃跑，最後在一處農場被員警逮捕，４小時內落網，原來當時他吸食喪屍菸彈，已經神智不清。

員警：「你先不要動喔，退回來退回來。」

偷車嫌犯正準備攀爬農場圍籬逃跑時，員警一擁而上，將他壓制。

員警：「來手拿出來，你手裡面有什麼，這是車子的鑰匙喔？等一下，全部丟地板上丟地板上。」

39歲的呂姓嫌犯，19日中午12時在草屯一家超商外，發現一名女車主下車沒熄火上鎖就到超商裡面買東西，於是潛入車內想要竊取財物，結果看到女車主回到車上，他趕緊躲到後座，女車主直到到碧興路一帶加完油後，聽到後座有怪聲，回頭一看發現竟然有陌生人躲在車內，嫌犯還爬到副駕駛座，搶走她的皮夾裡的4800元，女車主嚇得開到一家宮廟下車求救，沒想到嫌犯竟然直接把車強行開走，女車主隨後在家人陪同下，到派出所報案。

其他民眾：「是我會嚇死，而且很可怕，他突然跟你講話，你會嚇到，如果你在行駛過程當中，萬一你不小心亂踩油門，你會撞到前面，其實這樣滿危險的。」

警方調閱相關監視畫面，鎖定車輛動向，發現車子被丟在粉寮巷附近，嫌犯棄車逃跑，躲在附近農場工具貨櫃後方，但因為渾身爬滿螞蟻，癢的受不了，被員警揪出來逮捕。

草屯分局偵查隊隊長簡伯全：「車輛遭一名陌生男子闖入，除取走其皮夾內新台幣4800元外，趁女子下車尋人求救之際，將車子開走，本分局接獲報案，立即成立專案小組，4小時內迅速將犯嫌逮捕歸案。」

員警從他的身上搜出依託咪脂喪屍菸彈，還有菸桿菸油，呂姓嫌犯有毒品搶奪和強盜前科，他向警方供稱，當時吸完喪屍菸彈神志不清，因為想兒子要找交通工具回家，於是盯上這台車沒熄火的車，被逮後依強盜竊盜和毒品罪送辦，44歲女車主受到極大驚嚇，還好過程中沒有發生其他意外，之後再也不敢熄火上鎖就下車了。

