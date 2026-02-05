嚇！ 雙北模擬捷運攻擊案 細胞簡訊「無註明演練」

台北市 / 綜合報導

台北市和新北市政府，5日下午在捷運三重國小站到大橋頭站，執行危安演練，不過在發送細胞簡訊時，開頭竟然少了「演練」兩個字，不少民眾收到警報嚇得不知所措，還以為真的發生攻擊事件，沒過幾分鐘才又發送第二波修正版，對此新北市消防局坦承疏失，表示擔心民眾誤會，第一時間就加發簡訊。

捷運月台，灰衣男手持利器，無差別攻擊，有民眾看似被刺傷倒地，其餘旅客則被嚇得驚惶逃竄，模擬攻擊案，這回在捷運三重國小站，到大橋頭站的月台車廂真實上演，3日下午，雙北市首度聯合捷運危安演練，但發送簡訊時，卻出現這項疏失。

記者趙若評說：「雙北市今天(2/5)在三重國小捷運站裡頭，展開了危安演習，很多民眾收到像這樣的細胞簡訊，不過仔細看，上面竟然沒有演習二字。」警報大響快看手機，簡訊發送「緊急警報」，寫下三重國小站，發生重大治安案件，第一波簡訊，在捷運三重國小的警報，中英文版通通沒寫是演練，第二波，簡訊開頭才緊急補寫「演練」兩個字，好險在第三四次，捷運大橋頭站的警報，都是修正版。

記者VS.附近民眾說：「一開始第一通是沒有(註明)，後面有再補發說是演習，(它有說是演習嗎)沒有，一開始沒寫，就開始響，所以我趕緊打給我朋友說地震喔趕快喔，發那個訊息大概應該有，我的手機發大概三至四次。」

捷運站內，大批警力持槍盾牌，噴辣椒水制伏，還傳出槍聲，場面十分逼真，對此新北市消防局，坦承疏失，並表示第一時間，擔心民眾誤會，立刻加發了一則訊息，不過民眾即便早就知道，捷運站當天有演習，但漏了兩個字的警報，還是讓民眾心跳漏一拍，以為攻擊事件就在身邊。

