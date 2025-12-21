嚇「鼠」惹！台中調解會主席遭老鼠爬大腿 嚇「鼠」鬆煞車釀撞。(圖／TVBS)

台中「鼠驚魂」！一隻老鼠竟引發車禍，肇事駕駛林先生表示，老鼠從腳掌一路爬上大腿，嚇得他鬆開油門追撞前車。更巧的是，被撞車輛乘客恰好正在討論「寵物倉鼠」話題，讓這起意外充滿戲劇性。林先生懷疑老鼠是從倉庫旁爬進車內，事後立即噴灑殺蟲劑、整理車內雜物，就怕再被不「鼠」之客嚇到！

這起意外發生在17日下午2點多，當時林先生正在台中民權與向上路口等待紅燈。突然間，一隻老鼠從他的腳掌開始，一路爬上小腿直至大腿，嚇得他腳移開煞車，導致車輛往前移動，追撞了前方的車輛。被撞車輛的乘客感覺整輛車晃了一下，當林先生前來解釋事故原因時，乘客們一時難以理解情況。

老鼠爬上腿 調解會主席嚇撞車。(圖／TVBS)

更巧合的是，被撞車輛的乘客當時正在討論寵物倉鼠的話題，其中一人還提到：「牠竟然還在，怎麼越吃越胖。」這使得事故現場氣氛更加詭異。當林先生解釋是老鼠造成事故時，前車的副駕駛乘客驚訝地對後座同事說：「我剛才在講老鼠，真的有老鼠耶！他說他車內有老鼠。」

「我剛才在講老鼠，真的有老鼠耶！他說他車內有老鼠。」。(圖／TVBS)

事後檢查林先生的休旅車時，車內環境並不算整齊。林先生拿出衛生紙，指出車內還有被老鼠咬過的痕跡。林先生解釋，他當天是去台中魚市場參加活動，正要回大里的路上，卻被車上不"鼠"之客嚇到撞車。

林先生懷疑，由於平常車都停放在倉庫，老鼠可能是從車底爬進車內。事故後，他立即對車內噴灑殺蟲劑，並將車開到戶外，打開所有車門曬太陽，同時特別整理了一遍車內雜物。林先生希望下次開車上路時，不要再嚇「鼠」人。

