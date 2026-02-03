嚇！6歲男童深夜獨自徘徊機捷 警護送返家

1/31深夜有旅客通報，一名男童獨自在機場捷運新北產業園區站等車。（圖／東森新聞）





1/31深夜有旅客通報，一名男童獨自在機場捷運新北產業園區站等車，站務人員上前關心，得知男童是想到台北車站轉文湖線回家，不過當時已經沒有末班車，因此先把他帶到台北車站，由轄區警方帶回派出所，並聯繫上男童外婆，原來男童出門玩到忘記時間，後續也被員警護送回家。

警方vs.男童：「你怎麼會在這邊，你自己搭車？」一名6歲男童深夜還獨自一人，在桃園機場捷運裡面徘徊遊蕩，警方獲報到場，先將他帶回派出所。

男童vs.警方：「你今天是不是都沒吃飯，吃完給你喝飲料呀，好不好，去那邊（派出所）看卡通好不好，對呀，看個電視啊，看你喜歡看什麼。」

原來男童和外婆同住在文山區，當天經過外婆同意後外出遊玩，但忘記時間錯過最後一班捷運，身上又只帶悠遊卡，無法回家。

男童vs.警方：「我們送你回去啊，（開車要開慢一點，記得開車慢一點），會呀，給你用安全帶，好不好。」

員警先帶他到超商，買水果、小蛋糕和牛奶，等到和男童外婆聯繫上後，也親自護送他回家。

男童外婆vs.警方：「他會去逛一逛，坐那個安坑輕軌，然後就回來。」

初步研判沒有涉及遺棄或其他刑事案件，也已依規定完成兒童及少年保護通報，並體醒男童的外婆應該多留意孩子的動態和安全。

