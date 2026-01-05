嚕嚕米是河馬？ 中台灣燈會掀話題

中台灣燈會打造超人氣IP「嚕嚕米」，中市府宣傳象徵「幸福蜜（Moomin）馬（馬年）」，被眾人戲稱是指「嚕」為馬。記者余采瀅/攝影

2026年中台灣元宵燈會尚未登場，話題已在網路延燒，今年燈會攜手芬蘭超人氣IP「姆明一族（The Moomins）」，宣傳打造「幸福蜜『馬』」，意外掀起「姆明是不是河馬」的論戰；無獨有偶，去年主燈「女媧」造型被形容「醜美」也引熱議，兩年燈會都有話題，未演先轟動。

2026中台灣元宵燈會2月15日小年夜在台中中央公園點燈，展期至3月3日元宵節，期間僅除夕休展。台中市長盧秀燕昨主持記者會，揭曉今年主題結合國際知名IP「姆明（Moomin）」，打造全台最大、長達60公尺的「極光下的姆明谷」主燈秀，並設置21公尺高巨型姆明、3D裸視動畫及騎鐵馬的姆明小提燈，主打沈浸式北歐童話氛圍。

「姆明」在台灣更被熟知的是叫「嚕嚕米」，曝光後有「嚕粉」在社群平台Threads抱不平，強調嚕嚕米不是河馬，而是芬蘭作家朵貝・楊笙筆下的精靈般小生物，直言「這會變成國際笑話」，引發論戰。對此，台中市觀旅局人員私下表示，內部討論時即清楚姆明並非河馬，官方宣傳從未如此定義，外界多因外型聯想誤解。

去年蛇年燈會，市府以女媧為主燈的造型，被網友形容「醜美」，網路掀起正反評價，討論度高，2026年的元宵燈會，台中又在話題戰場先馳得點，因此，副市長鄭照新認為能引起話題與關注，並非壞事。

盧秀燕指出，選擇姆明一族合作有3大原因：芬蘭蟬聯世界最幸福國家，與台中「幸福城市」形象契合；姆明故事背景多在森林與自然，呼應中央公園地景；再者，姆明誕生於二戰尾聲，80年來象徵和平、包容與愛，正是當代社會所需。至於「幸福蜜（Moomin）馬（馬年）」的創意命名，則是取其諧音與生肖趣味連結，而非物種指涉。

燈會內容方面，市府跨5個局處規畫7大展區，除主燈外，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等，融合西方經典IP、東方節慶文化與大型氣偶科技。觀旅局長陳美秀表示，姆明小提燈每日限量發送，融入鐵馬元素，象徵台中陽光、活力與永續旅遊。

