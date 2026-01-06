嚕嚕米被誤認河馬 盧秀燕笑稱鐵馬也不是馬

▲盧秀燕笑稱，嚕嚕米不是河馬，鐵馬也不是馬。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.06）

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕昨天宣布姆明（嚕嚕米）將成為今年中台灣燈會的主角，雖然提到姆明實際上是精靈，卻因燈會主題「幸福蜜馬」引起嚕迷不滿，認為中市府害許多人以為姆明是河馬。盧秀燕今天連講3次「姆明特別交代我，他不是河馬，他只是長得像河馬的精靈」，還幽默補了句「他不是河馬但是騎鐵馬，其實鐵馬也不是馬」，請大家輕鬆一點。

今年的中台灣燈會由國際知名的姆明（前譯為「嚕嚕米」）為主角，以生肖年取名「幸福蜜馬」。盧秀燕昨天在記者會中解釋，創造姆明的芬蘭與台中，一是幸福國家、一是幸福城市，雖然姆明是精靈不是河馬，但台中有很多知名的鐵馬道，因此以姆明騎鐵馬做為今年的小提燈造型。

廣告 廣告

不過有嚕迷對此不滿，批評中市府的介紹與燈會名稱，讓很多人誤以為姆明是河馬，姆明根本與馬無關，為什麼要當馬年IP？主辦單位台中市觀旅局忙著澄清，指宣傳時從未介紹姆明是河馬。

盧秀燕今（6）日主持市政會議時再次介紹中台灣燈會，突然指「姆明特別交代我，他不是河馬，他只是長得像河馬的精靈」，不僅連講3次，還說姆明交代她一定要講清楚。她舉起桌上的小提燈，指「他雖然不是河馬，卻騎鐵馬」，接著像繞口令般笑著說「姆明不是河馬，他騎鐵馬，但鐵馬也不是馬」，並表示馬年到了創造話題，請大家輕鬆一點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／中台灣燈會呆萌風！小提燈、主燈都是嚕嚕米 先來這兒巨好拍

小火車終於回來了！集集線今復駛 陳世凱：以前嫌吵現在好想念

合歡山放晴出大景！波麗士大人比愛心拍合照「找到絕美重點了嗎」