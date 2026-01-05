嚕嚕米「非河馬也非馬」成台中主燈 盧秀燕：算有趣連結

台中市 / 綜合報導

台中市府宣布2026年中台灣主燈，是知名卡通人物嚕嚕米，官方中文名稱叫姆明，不少人以為嚕嚕米是河馬，所以搭馬年成為主燈，但其實嚕嚕米不是河馬，是來自芬蘭的傳說生物，跟馬年無關，市長盧秀燕說就是因為很多人以為它是河馬，這個美麗的誤會，跟馬年也算是有趣連結。

台中市民廣場，出現超大型高達20公尺的超萌卡通人物嚕嚕米，全身雪白披藍圍巾，左手捧著一顆青蘋果旁邊還有野餐籃，高度還原嚕嚕米要去野餐的模樣，小朋友不論認不認識，都異口同聲的說好卡哇伊，小朋友VS.記者說：「姆明，可不可愛，(可愛)。」、「你怎麼知道的，(媽媽告訴我的)。」

不少孩子，都是透過爸媽才知道它叫嚕嚕米，民眾說：「姆明，但我們小時候都叫它嚕嚕米。」嚕嚕米是台灣人對它的稱呼，也有人以為它是河馬，其實它的官方中文名字叫姆明，是來自芬蘭的傳說生物，跟河馬沒關係，成為2026台中中台灣燈會的主燈，跟馬年似乎也沒什麼關聯，民眾說：「長得像河馬，就不太搭，跟馬就完全沒有關係。」

台中市議員(民)周永鴻說：「小朋友會喜歡啦，不過這還是充滿作秀跟牽強的意味，希望盧秀燕真正能夠把環保工作做好，才不會辜負我們用芬蘭的嚕嚕米，來作為我們的主燈。」主燈公布，小提燈也跟著亮相，是嚕嚕米騎單車，台中市長盧秀燕說：「鐵馬啦，鐵馬，至少鐵馬是馬。」但嚕嚕米不是馬也不是河馬，卻成為馬年主燈，讓不少人無法連結，台中市長盧秀燕說：「小朋友都說你就是河馬，你長得就是河馬，有趣的方式，提醒大家明年就是馬年。」

盧秀燕說，就是因為很多人以為嚕嚕米是河馬，但其實不是，它是來自芬蘭的傳說生物，這樣有趣的誤會，也可以跟馬年做連結，而且芬蘭是世界衛生組織選出的全球最幸福國家，呼應台中是全國最幸福的城市，因此才會選擇嚕嚕米來做中台灣燈會的主燈。

