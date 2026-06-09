嚮導聖母峰失聯6天靠2物續命 清潔隊看傻眼

國際中心／邱于芳

尼泊爾登山嚮導達瓦（Dawa Sherpa）日前在攀登聖母峰後下山途中失聯，長達6天音訊全無。由於他最後現身地點位於海拔約7500米的「死亡地帶」，不僅氧氣稀薄、氣候惡劣，加上多日搜尋始終沒有結果，外界普遍認為生還希望渺茫。家人甚至已接受噩耗，不僅開始準備後事，也替他舉行臨終祈禱儀式。沒想到就在眾人幾乎放棄希望之際，奇蹟竟然發生！一支淨山清潔隊意外發現他的身影，成功讓他從鬼門關前撿回一命。他受訪透露時透露，受困時「靠2物」撐過絕境，在缺氧、低溫環境下奇蹟存活。

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根據《BBC》報導，因身處高度氧氣極度稀薄、氣候嚴峻，加上他失聯多日，外界原本認為生還希望相當渺茫。沒想到當地時間5日，一支負責清理山區垃圾的清潔隊，在遠方通往基地營的昆布冰瀑（Khumbu Icefall）附近竟然有一個「緩慢移動黑點」湊近一看全員嚇傻，他當時正試圖沿著冰面滑行，想爬回大本營，雖然雙手出現凍傷情況，但確認身分就是達瓦。事後他受訪透露，受困期間幾乎沒有食物，只能靠著啃食冰塊補充水分，以及吃下口袋裡僅剩的幾塊巧克力維持體力，才成功撐過死亡考驗。



達瓦表示：「我沒想過自己還能活著，我以為會就這樣死在山上。」達瓦的女兒受訪時也說一開始，他們不相信他還活著，但是看到照片後非常高興。達瓦獲救後，已被送往尼泊爾首都加德滿都的一所醫院接受治療，醫師表示他意識清醒且整體情況穩定。負責搜救工作人員表示，從未聽聞有人能獨自一人在聖母峰這樣高海拔的地方生存6天還安全下山，「簡直是神蹟」。他推測，達瓦之所以能撐過極端低溫與惡劣天候，可能是在失聯期間找到沿途廢棄帳篷作為臨時避難處，藉此躲避風雪並保存體力，最終成功等到獲救機會。









原文出處：嚮導聖母峰失聯6天「靠2物」續命 清潔隊驚見「移動黑點」傻眼

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