嚮往的優雅閒適！在米白基調與溫潤弧線中，享受最安穩、高質感的退休生活

一對退休夫妻嚮往優雅的閒適生活，購入新成屋後與設計師討論需求，設計師以「平衡與柔和」為設計主軸，公領域運用流暢的圓弧線條，柔化天花與牆面交界，巧妙避開銳角可能帶來的生硬視覺。在米白、灰、淺木紋的溫潤基底下，透過石材的自然紋理與皮革的細緻觸感相互對話，共同構築出一個層次豐富、質感出眾的現代雅居。



玄關採用木質搭配深色大理石懸浮平台，以異材質對比，確立沉穩內斂的迎賓畫面，利用一道弧形立面，將動線自入口無縫導引至客廳，不僅消弭了區域界線，也為整體空間的柔和基調寫下完美開場。客廳主牆以淺橡木皮包覆，並內嵌沉穩的深灰石紋板材，與腳下白底灰紋的精選磁磚地坪，形成層次對話，沙發旁大面落地窗，光影迷人，皮革沙發與布藝單椅，勾勒出一處沉靜內斂，又不失現代時尚感的會客氛圍。

開放式設計串聯起客廳與開放式中島餐廚，空間放大，餐廳後方的櫃體，選用黑灰石紋搭襯淺木門片，呼應客廳的設計語彙，型塑視覺端景，傳遞出低調且內斂的奢華感，櫃體滿足海量收納的需求，廚房區分為熱炒區與輕食區，並以玻璃拉門區隔，可適時的防止油煙飄散，輕食區中央為白色的石英石中島搭配皮革吧台椅，回字型動線流暢，角落巧思規劃一個能閱讀、辦公的區域，讓烹飪場域具有更多元的生活場景。

小編的最愛

廊道盡頭私領域的門片，透過弧形設計挹注柔和氣息，整體設計運用光影與材質，闡述優雅的生活溫度。

