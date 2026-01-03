嚴冬泡湯猝死 肇因溫差變化大

湯要慢、要短、要暖、要有人陪，才能讓享受不變成遺憾。

每年冬天，常見「男子泡湯後猝死」、「長者倒臥浴池邊」等新聞，多數人以為溫泉太熱、身體撐不住。醫師提醒，從醫學角度來看，真正致命的往往不是熱水，而是反覆出現的冷熱交替，讓心血管系統瞬間失衡。

胸腔暨重症專科醫師黃軒說，泡湯的風險發生在短短幾分鐘內。在寒冷環境進入浴場，低溫會使血管急速收縮、血壓上升，心臟必須更用力工作；突然進入熱水血管又快速擴張，血壓驟降，心跳加快；而出池那一刻再度接觸冷空氣，血管再次劇烈收縮。這種「冷→熱→冷」的劇烈切換，對心臟而言就像被迫連續急踩煞車與油門，極易引發心律不整、暈厥、心肌梗塞或中風。

臨床上常見的現象是患者並非倒在池中，而是在出池後於池邊突然昏厥，錯失黃金搶救時間。這也是為什麼許多看似「平時很健康」的人，仍會在泡湯時發生意外。

他表示，年長者與慢性病患者尤其危險。高血壓、心臟病、糖尿病（自律神經受損）、腎臟病及洗腎族群，血管彈性與神經反射能力較差，面對溫差時，血壓與心跳的調節明顯失常。日本研究指出，冬季浴室相關猝死明顯高於其他季節，且多發生於傍晚至夜間，與寒流及浴室內外溫差高度相關。

最危險的泡湯行為包括水溫超過41～42度、泡湯超過15～20分鐘、飲酒後泡湯、獨自泡湯，以及起身過快未先休息。泡湯並不是比誰耐熱，而是考驗心臟能否維持穩定輸出。

黃軒也建議安全泡湯的原則：泡前先以溫水沖洗讓身體「預熱」，水溫控制在38～40度，入水時由腳部慢慢上升，全程每次5～10分鐘即可；泡湯前後補充水分，避免酒精與刺激性飲品；出池後務必先坐下休息3～5分鐘，再慢慢起身並立刻保暖。