嚴凱泰女兒公開IG遭炎上！開賓利而非國產車 本人傻眼回應了

（記者洪承恩／綜合報導）裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將個人IG帳號設為公開，短時間內吸引超過2.5萬人追蹤，也意外掀起網路熱議。從她的生活照到過往緋聞都被翻出討論，甚至因一輛千萬豪車成為酸民攻擊焦點。面對外界紛擾，嚴珮瑜雖未正面回應，但透過IG限時動態吐露心聲，似乎對流言感到相當無奈。

不少網友發現，嚴珮瑜平時的代步工具並非裕隆旗下的國產車，而是一輛市價約1800萬元的賓利跑車，隨即引來質疑與嘲諷，有人直言「怎麼不開自家車」，也有人將此與家族背景、企業形象連結批評。不過，另一派網友則替她緩頰，認為私人用車屬於個人選擇，不該無限上綱。

廣告 廣告

圖／嚴凱泰的女兒近日公開IG，卻因為車輛是賓利豪車而非國產車而遭炎上。（翻攝IG）

圖／嚴凱泰的女兒近日公開IG，卻因為車輛是賓利豪車而非國產車而遭炎上。（翻攝IG）

除了座車話題，嚴珮瑜過去曾被傳與前SBL球星吳季穎有過一段情，也再度被網友提起。當年男方捲入假球與簽賭風波時，外界一度流傳她疑似將父親生前收藏的名錶交由對方處理，名錶甚至流入市場，引發裕隆高層不滿並出面買回。相關傳聞雖多次被否認，但仍成為網路討論的素材。

圖／嚴凱泰的女兒近日公開IG，卻因為車輛是賓利豪車而非國產車而遭炎上。（翻攝IG）

隨著各種揣測與指控再度浮上檯面，嚴珮瑜昨晚在IG限時動態以英文寫下心情，提到有關她的謠言「荒唐到讓人無法辯解」，也質疑這些說法究竟從何而來。貼文雖未指名道姓，但被解讀是在回應近期的輿論風向。

圖／嚴凱泰的女兒近日公開IG，卻因為車輛是賓利豪車而非國產車而遭炎上。（翻攝IG）

事實上，嚴凱泰過世時，年僅十多歲的嚴珮瑜曾在追思會上朗讀寫給父親的信，真摯內容感動不少人。如今她長大成人，社群動態卻被放大檢視，也讓外界再度掀起關於名人子女隱私與網路公審界線的討論。

更多引新聞報導

電玩盛會來了！TGS開展人潮爆滿 新作、Coser、實況主全到齊

紀錄夢再碎！灰狼三分雨擊潰雷霆 無緣挑戰公牛72勝

