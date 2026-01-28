嚴凱泰21歲女兒正面照曝光 開賓利車遭網酸「自家車都不開」
裕隆集團創辦人嚴凱泰2018年因食道癌病逝，其女兒嚴珮瑜現年21歲，近日因IG設為公開帳號，相關生活照在社群平台引發討論。有網友更注意到，她所駕駛的座車並非裕隆旗下品牌，而是賓利跑車，掀起熱議。
有網友近日在Threads發文討論裕隆集團創辦人嚴凱泰之女嚴珮瑜的名媛生活，並轉貼她公開的 IG 照片，配文直呼：「好扯……這是嚴凱泰女兒嗎？下輩子我也要當豪宅千金。」
貼文曝光後，不僅引來嚴珮瑜本人現身留言回應，也吸引不少網友稱讚她「超級美」。不過，更引發討論的，卻是她座車並非裕隆旗下品牌，而是賓利跑車，讓部分網友忍不住酸說：「他們家真的很堅持不開自家的車，連隨便演一下都不願意」、「台灣造車70年真的是一場悲劇，造出富五代一家人。」
事實上，嚴珮瑜於2023年，曾被爆出祕戀前裕隆納智捷球星吳季穎，且疑似為愛情，讓對方取得父親生前收藏的3只AP愛彼名錶，並將其中2只、總價近千萬元的經典錶款出售給台北一家知名鐘錶行，事件曝光後也引發裕隆高層震怒，隨即派員將名錶買回，才平息風波。（責任編輯：王晨芝）
在 Threads 查看
更多上報報導
還原詹能傑殉職現場 同袍不捨痛哭：女兒還那麼小
狼父北捷前警官涉性侵女兒348次 原訂明開庭爆陳屍內湖住處
余家昶告別式今舉行 女兒淚別父親：大家都說你是英雄，但我希望你不是
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 81則留言
邱思琹男友是「路邊搭訕來的」 韓國街頭看對眼
《那些你不知道的我》找來吳念軒、傅孟柏、邱思琹等演員一同出席記者會，邱思琹和電視界大佬郭建宏的兒子郭方儒分手後，被拍到和一位韓國歐巴在一起，兩人被拍到互動相當親密，她也大方在IG曬兩人的親密照，首度聊到新男友，她透露兩人是在韓國街頭認識的。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 11則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 10則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 20則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 208則留言
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 27則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 天前 ・ 52則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 58則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 8 小時前 ・ 151則留言
「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照
這場演藝圈的年度盛事，究竟是婚禮還是「國民老公」見面會？藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，現場星光璀熠，席開70桌，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。然而，婚禮過後，社群平台上卻掀起一波「這到底是誰結婚」的爆笑討論，原因是所有大咖賓客分享的照片裡，主角竟然全是男神許光漢。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 12則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21則留言
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2則留言