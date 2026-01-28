嚴凱泰21歲女兒正面照曝光 開賓利車遭網酸「自家車都不開」

嚴凱泰女兒嚴珮瑜近日因IG設為公開帳號，相關生活照在社群平台引發討論。（合成畫面／取自嚴珮瑜IG）





裕隆集團創辦人嚴凱泰2018年因食道癌病逝，其女兒嚴珮瑜現年21歲，近日因IG設為公開帳號，相關生活照在社群平台引發討論。有網友更注意到，她所駕駛的座車並非裕隆旗下品牌，而是賓利跑車，掀起熱議。

有網友近日在Threads發文討論裕隆集團創辦人嚴凱泰之女嚴珮瑜的名媛生活，並轉貼她公開的 IG 照片，配文直呼：「好扯……這是嚴凱泰女兒嗎？下輩子我也要當豪宅千金。」





貼文曝光後，不僅引來嚴珮瑜本人現身留言回應，也吸引不少網友稱讚她「超級美」。不過，更引發討論的，卻是她座車並非裕隆旗下品牌，而是賓利跑車，讓部分網友忍不住酸說：「他們家真的很堅持不開自家的車，連隨便演一下都不願意」、「台灣造車70年真的是一場悲劇，造出富五代一家人。」

廣告 廣告

嚴珮瑜本人現身留言回應貼文。（翻攝自Threads）

事實上，嚴珮瑜於2023年，曾被爆出祕戀前裕隆納智捷球星吳季穎，且疑似為愛情，讓對方取得父親生前收藏的3只AP愛彼名錶，並將其中2只、總價近千萬元的經典錶款出售給台北一家知名鐘錶行，事件曝光後也引發裕隆高層震怒，隨即派員將名錶買回，才平息風波。（責任編輯：王晨芝）

在 Threads 查看

更多上報報導

還原詹能傑殉職現場 同袍不捨痛哭：女兒還那麼小

狼父北捷前警官涉性侵女兒348次 原訂明開庭爆陳屍內湖住處

余家昶告別式今舉行 女兒淚別父親：大家都說你是英雄，但我希望你不是